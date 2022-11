Le suore Orsoline non se la tengono: è polemica sulla “riconversione” di Suor Cristina

In questi giorni si parla tanto della riconversione di Cristina Scuccia, ormai ex Suor Cristina che tutti conoscono per le sue doti canore e per la vittoria a The Voice nel 2014.

Cristina non è più suora, si è spogliata dell’abito talare e oggi fa la cameriera in Spagna. Ha cambiato completamente vita, non senza una certa polemica da parte delle Orsoline che hanno risposto.

Da un paio di giorni non si fa altro che parlare della vicenda di Cristina Scuccia che ha lasciato il velo da suora, lei infatti è conosciuta dal pubblico televisivo come Suor Cristina, la vincitrice di The Voice dell’edizione 2014 e che si è distinta non solo nel programma ma anche l’anno seguente con l’uscita del suo album in Giappone e la partecipazione a Ballando con le stelle.

In quel periodo lei era ancora una novizia e di li a pochi anni dopo avrebbe dovuto prendere i voti perpetui, ma il clamoroso annuncio è arrivato proprio lo scorso week end, Cristina non vuole più essere una suora.

Dal preciso momento in cui è stata annunciata questa cosa la notizia è diventata una delle notizie più discusse del web e della televisione. Ancora una volta Suor Cristina diventa virale, oggi fa la barista in Spagna e ha lasciato il velo suscitando non poche polemiche da parte delle stesse Orsoline che hanno voluto commentare.

Da parte loro c’è una certa polemica perché durante la famosa intervista allo studio di Verissimo da Silvia Toffanin Cristina ha fatto riferimento alle suore parlando di “eccesso di protezione” da parte delle sue superiori, specialmente quando la ragazza raggiunse il successo discografico in seguito alla vittoria di The Voice.

Le Orsoline si astengono dal commentare ma il tono è pungente

Questo il commento delle suore in merito alla vicenda di Cristina: “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”. Una risposta secca che lascia intravedere un certo fastidio nel tono che è stato usato in risposta alla richiesta di commento da parte di Gennaro Marco Duello di Fanpage che ha chiesto al gruppo di suore dal quale proveniva Cristina un commento.

Di certo non sono state molto concilianti nei confronti di Cristina Scuccia che ha vissuto per ben 15 anni nelle vesti di Suor Cristina, prima di decidere di lasciare il velo e fare la cameriera in Spagna, ma lei risponde così a chi separa le due cose: “Suor Cristina non c’è più? In fondo è dentro di me. Ho fatto un percorso meraviglioso, ma anche complesso e difficile”.

Oggi è Cristina Scuccia e di certo la sua popolarità dopo la notizia dell’abbandono del velo è aumentata dopo l’intervista in esclusiva da Silvia Toffanin e se la sua fama è nata in televisione e chissà se non proseguirà in televisione.

Alcuni utenti che hanno visto l’estratto dell’intervista sui social hanno cominciato a fare delle ipotesi circa la possibilità che la facciano partecipare a qualche trasmissione televisiva e quella che è stata menzionata più spesso è Grande Fratello Vip.