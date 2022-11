Arriva un tronista famosissimo a Uomini e Donne: Maria lo corteggia da anni!

Spunta, adesso, un probabile nome per ricoprire il ruolo di tronista nel celebre programma di Maria De Filippi. È un tronista davvero impensabile oltre che molto famoso. Vediamo di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Mediaset in onda nella fascia pomeridiana ogni giorno. Condotto, ideato e prodotto da Maria De Filippi Uomini e Donne mira a far nascere delle coppie in televisione tramite delle esterne, vere e proprie uscite in cui possono approfondire il loro legame.

Il tronista, poi, è diventata veramente una figura cult dello spettacolo italiano: colui o colei che siedono sul trono appunto e hanno la facoltà di scegliere la loro anima gemella tra un harem di donne e uomini. Nel tempo la trasmissione di Maria De Filippi si evoluta includendo anche i più adulti grazie alla creazione del Trono Over.

Attualmente è proprio questo format a riscuotere un maggior successo di pubblico proprio perché ci sono personaggi molto particolari e divertenti. Nel corso degli anni Uomini e Donne ha avuto ragazzi e ragazze pressocché sconosciuti divenuti poi Vip partecipando ad altri programmi della rete come il Grande Fratello. Altre volte il tronista era già abbastanza conosciuto e la sua presenza scatenava le attenzioni delle corteggiatrici.

Adesso spunta un nome insospettabile, un personaggio che sembra essere stato ad un passo dall’essere tronista. Ecco chi è.

Stefano Bettarini probabile tronista

Stiamo parlando di Stefano Bettarini, ex calciatore ora prezzemolino del piccolo schermo. Secondo alcune indiscrezioni Maria De Filippi lo avrebbe corteggiato per molto tempo per averlo come tronista a Uomini e Donne precisamente nel Trono Over.

Nonostante Stefano Bettarini fosse single decise di rifiutare la proposta ma con la De Filippi poi effettivamente ci ha lavorato. Nel 2018, infatti, l’uomo ha partecipato all’edizione vip di Temptation Island insieme alla sua fidanzata Nicoletta Larini.

All’epoca Simona Ventura, sua ex moglie e madre dei suoi figli era la presentatrice ufficiale ma come sappiamo il format è prodotto dalla Fascino, l’azienda di Maria De Filippi e suo marito Maurizio Costanzo. Insomma, malgrado la rinuncia a diventare tronista Stefano Bettarini è riuscito comunque a trovare una fidanzata con la quale dopo alti e bassi l’amore dura tutt’ora e sembra più forte che mai.

Dal punto di vista lavorativo, intanto, Bettarini non ha di certo problemi. Tra le varie ospitate in giro per i programmi ricordiamo anche che è stato concorrente di ben due edizioni del Grande Fratello e un po’ di anni prima inviato speciale de L’isola dei famosi.

Tra amore e carriera per Stefano Bettarini tutto procede a gonfie vele, forse alla fine della fiera potrebbe essere stato un bene aver rinunciato al ruolo di tronista a Uomini e Donne.