Noemi Bocchi e la provocazione a Ilary che coinvolge i figli di Totti. Il retroscena assurdo

Ilary e Totti con tutte le vicende correlate alla loro separazione hanno intrattenuto il pubblico per tutta l’estate e ora le polemiche non sono finite. Questa volta sembrano essere coinvolti i figli della ex coppia e un regalo per lui. La protagonista è Noemi Bocchi la nuova compagna del Pupone.

Se c’è una storia che ha intrattenuto il pubblico nel corso dei mesi estivi e per tutto l’autunno questa è stata la separazione tra Totti e Ilary. I due sono ufficialmente separati e come sappiamo anche in relazione al processo ci sono state non poche polemiche.

Una delle principali notizie di cui si è più discusso è quella relativa alla nuova storia d’amore di Francesco Totti che ora sta ufficialmente con Noemi Bocchi. Ovviamente, trattandosi adesso della fidanzata ufficiale Francesco Totti l’ha anche presentata ai figli e lei ha rapporti anche con loro. Ciò è comprovato anche dal fatto che la donna avrebbe fatto un regalo al figlio di Francesco Totti. Ma di che regalo si tratta?

Molti fan della coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti hanno sperato che la crisi si arginasse e che la coppia restasse unita, e sembrava proprio così dal momento che lo scorso inverno le notizie del matrimonio in crisi e della separazione tra i due circolavano insistenti tanto che i diretti interessati intervennero pubblicamente per smentire, salvo poi annunciare l’esatto contrario pochi mesi dopo e prendere strade diverse tra non pochi conflitti.

Ormai la coppia ufficiale è quella composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi, usciti allo scoperto proprio quando lui ha compiuto gli anni. Ovviamente in quella circostanza la donna è entrata in contatto anche con i figli di lui e in particolare avrebbe instaurato un rapporto con Christian al quale avrebbe anche fatto un regalo, si trattava di un cane.

Il ragazzo ha certamente apprezzato e infatti ha subito postato su Instagram una story che ritraeva insieme a Tyson, questo il nome dato al nuovo arrivato. Ma dove si trova ora il cane?

Tyson, il cane di Christian è sparito

Tyson sembrerebbe sparito nel nulla, secondo quanto riportato da Dagospia che ha commentato ironicamente l’accaduto facendo un chiaro riferimento al “furto” di borse e Rolex al quale faceva riferimento Francesco Totti nella famosa intervista al Corriere della sera.

Già quest’estate si era parlato della sparizione di un animale domestico, si trattava di un gatto, Alfio appartenente a Ilary Blasi. Per fortuna, dopo i molti appelli il gatto è stato riportato a casa e questo grazie anche a una ricerca fatta dalla stessa Ilary.

Tyson invece non si sa che fine abbia fatto anche se i diretti interessanti non hanno lanciato nessun appello di sparizione, neppure un post da parte di Totti o dei figli. La cosa è molto strana dal momento che si tratta di un regalo che sancisce il rapporto più stretto di Noemi con la famiglia del suo compagno, ma soprattutto il legame che sta cercando di stabilire con i figli di lui.

La solidità del rapporto con Noemi Bocchi si vede anche dal fatto che Francesco Totti ha lasciato definitivamente la villa dove ha vissuto con Ilary Blasi negli ultimi vent’anni.