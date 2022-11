Francesca Fagnani, parole amare contro il partner: “Lui me lo vieta”, obblighi imposti in casa

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai 2, ha raccontato dei divieti che le impone il marito in casa loro. La sua dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta: chi se lo sarebbe mai immaginato?

Difficile pensare che alla “belva delle belve” sia vietato di fare qualcosa, eppure è così: il partner di Francesca Fagnani, conduttrice e giornalista, le ha imposto dei divieti quando sono in casa. A dirlo è stata proprio lei, scatenando l’incredulità del pubblico.

La giornalista conduce Belve dal 2018 e il programma fin da subito ha ottenuto un successo clamoroso. La sua carriera però inizia nel 2001, quando comincia a lavorare nella sede Rai di New York. Qualche anno dopo torna in Italia e prosegue sulla strada del giornalismo, prendendo parte e trasmissioni insieme a Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Prima di Belve ha condotto da sola Il prezzo, dove intervistava ragazzi chiusi nelle carceri minorili. Ma è proprio col programma ora in onda su Rai 2 che ha raggiunto la fama: le sue domande molto scomode il modo diretto con cui si rivolge agli ospiti sono ciò che ha conquistato il pubblico, rendendo la trasmissione una delle più seguite della rete ammiraglia.

Francesca Fagnani e i divieti imposti dal compagno

La Fagnani è di certo uno dei personaggi della televisione che più ha stupito il pubblico italiano col suo modo di fare sempre sopra le righe. La sua trasmissione è molto seguita e i telespettatori aspettano sempre con ansia di conoscere il prossimo ospite, la prossima “belva”.

Non tutti sanno che la giornalista è legata sentimentalmente a Enrico Mentana. I due si sono conosciuti proprio nell’ambito del giornalismo e stanno insieme dal 2013. La coppia non ha avuto figli, ma Mentana ne ha avuti quattro dalle sue relazioni precedenti: due da Michela Rocco di Torrepadula, uno da Fulvia Di Giulio e una da Letizia Lorenzini Delmilani.

La Fagnani non è solita rivelare molti particolari della sua vita privata, ma in una recente intervista ha detto che, seppure vada d’accordo coi figli del compagno, non si sente parte di una famiglia allargata: ognuno ha la sua vita, anche se le occasioni di incontrarsi non mancano.

Proprio riguardo il compagno Enrico Mentana, la Fagnani ha svelato un segreto che nessuno si sarebbe mai aspettato: il giornalista le vieta di fare una cosa molto particolare in casa. Durante un’intervista ha rivelato: “In casa non parliamo di lavoro perché lui non vuole”, riferendosi appunto al suo partner. Mentana vuole giustamente lasciare il lavoro fuori dalle pareti di casa, soprattutto perché sia lui che la compagna si occupano dello stesso settore.