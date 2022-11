Silvia Toffanin e l’incidente improvviso gela tutti, riprese interrotte. Il retroscena assurdo

Di recente Silvia Toffanin ha affrontato una brutta caduta che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, il tutto durante le riprese di un programma. L’episodio ha lasciato tutti senza parole

Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, non rinuncia a mettersi alla prova, lo ha già fatto in più occasioni. La conduttrice sa trattare i suoi ospiti con estremo riguardo, è sensibile e un’ottima ascoltatrice, ed è per questo che il suo programma ha così tanto successo. Di recente però è stata coinvolta in un bizzarro episodio che ha sconvolto tutti.

Ormai siamo abituati a vederne di ogni in televisione, ma l’episodio che ha coinvolto la Toffanin è di certo tra quelli più strani. La conduttrice è incappata in un brutto errore e poi per lei non c’è stato nulla da fare: è caduta in una botola e non ha fatto neanche in tempo a salutare il pubblico. Ora il video sta facendo il video del web e i suoi fan non fanno che discutere dell’accaduto.

Silvia Toffanin: “Una brutta caduta”

Silvia Toffanin non fa solo la conduttrice: spesso si mette in gioco e decide di mettersi “dall’altra parte”. Si fa intervistare, partecipa come ospite alle trasmissioni e a volte persino come concorrente.

Proprio durante una delle puntate di Verissimo, la conduttrice ha preso parte a un siparietto insieme a Tiziano Ferro a Gerry Scotti. I tre infatti hanno finto di partecipare a una puntata di Caduta libera e dovevano rispondere a diverse domande, sfidandosi per arrivare fino alla fine.

Ecco che quindi i due si sono sfidati a colpi di quiz e battute, come quella di Tiziano Ferro che si è autodefinito “un ingegnere con la passione per la musica. Non so cantare: faccio solo karaoke, così“, scatenando l’ilarità del pubblico. Tra le domande poste alla conduttrice ce n’è stata una che chiedeva quale fosse stato il suo relatore di tesi. La Toffanin ha risposto correttamente, poi c’è stata occasione di parlare di altri aneddoti che la riguardavano.

Poi però è arrivata una domanda molto difficile per la conduttrice: “Qual era il soprannome della persona seduta alla quindicesima fila nella puntata del 15/11/2019 di Verissimo?”. Un quesito praticamente impossibile da rispondere correttamente, e infatti la Toffanin non è riuscita a trovare la risposta. Come da tradizione del programma condotto da Gerry Scotti, la donna è caduta nella botola, proprio a un passo dalla vittoria.

La conduttrice così è “sparita” tra le risate del pubblico, che non l’aveva mai vista mettersi in gioco fino a tal punto. Per chi fosse curioso, la risposta alla domanda era “u’ teledipendente”.