Silvia Toffanin si è lasciata andare a un momento di commozione molto forte che ha coinvolto tutto lo studio di Verissimo il salotto Tv che conduce da tanto tempo e che ormai è diventato la sua casa. Ecco cosa sappiamo.

La conduttrice è ancora molto giovane ma vanta già una carriera da fare invidia a molte conduttrici, soprattutto tra le esordienti. Silvia Toffanin ha esordito come letterina del preserale Passaparola, accanto a lei c’era Ilary Blasi.

Con Verissimo la conduttrice ha raggiunto l’apice della sua carriera e nel corso delle molte edizioni del programma, molte sono state le persone che si sono avvicendate nel salotto di Silvia dove si è parlato degli argomenti più disparati, alcuni di questi anche molto commoventi.

All’interno dello studio la conduttrice permette a tutti coloro che lo desiderano e che vengono invitati da lei stessa di raccontare la propria vita davanti ad un vasto pubblico. E sono davvero tanti quelli che davanti alle telecamere di Verissimo parlano a cuore aperto della propria vita.

Innumerevoli infatti sono le persone che hanno varcato la soglia dello studio con il solo intento di esporsi e raccontare delle verità non conosciute. Inoltre, molti degli invitati hanno perfino aperto il proprio cuore davanti a lei e si sono esposti come mai prima d’ora.

Silvia Toffanin ha sempre desiderato diventare una conduttrice, sin dai tempi della sua partecipazione a Miss Italia e possiamo dire che la ragazza ci sia riuscita.

Silvia Toffanin in lacrime, commozione in diretta

Per alcuni anni Silvia Toffanin ha condotto Nonsolomoda prima di lavorare come inviata di Verissimo per poi passare alla conduzione del programma. Da un paio di edizioni Verissimo ha raddoppiato l’appuntamento, diventando insieme al salotto di Domenica In, uno dei programmi più importanti e più seguiti della televisione.

Diversi sono stati i volti che si sono avvicendati a Verissimo, tra personaggi famosi dello spettacolo, dei reality e non solo, si è parlato di costume e di moda, di gossip ma anche di questioni importanti della vita di tutti i giorni. Alcuni tra gli ospiti di Silvia Toffanin hanno molto fatto parlare di sé, come non citare per esempio il caso Pamela Prati e mark Caltagirone, smascherato proprio in diretta dalla Toffanin?

Tra gli ospiti che poi hanno partecipato nel corso delle stagioni ci sono state anche celebrità che hanno parlato dei progetti futuri e delle prospettive di lavoro. In alcuni casi è capitato poi che un riferimento a eventi drammatici, un lutto, la nostalgia per qualcuno e altri argomenti simili abbiano fatto commuovere gli spettatori e perfino la stessa Silvia Toffanin, come è accaduto di recente.

Tra le curiosità che riguardano Silvia Toffanin ci sarebbe poi l’indiscrezione che Amadeus avrebbe pensato, fra le altre di coinvolgerla nella co-conduzione del Festival di Sanremo ma che la conduttrice (molto dedita ai suoi impegni) avrebbe gentilmente declinato l’offerta.

La puntata dello scorso 29 ottobre è stata particolarmente commovente, Silvia Toffanin ha invitato in studio una ex concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex ragazza di Non è la Rai, Cristina Quaranta che ha lasciato la casa non più di una settimana fa.

La Quaranta ha raccontato molte cose della sua vita, oltre che della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5, in una lunga intervista in cui ripercorreva la sua carriera e in parte anche la sua vita privata. Proprio Cristina Quaranta ha fatto commuovere Silvia Toffanin quando la prima ha ricordato una persona molto cara alla conduttrice e scomparsa da poco. Si trattava della mamma di Silvia Toffanin che non appena l’ha sentita nominare si è sciolta in lacrime.

Quando Cristina Quaranta ha fatto le condoglianze a Silvia, lei ha ricordato: “Oggi sono proprio due anni che è morta, le mando un grosso bacio, mi manca tantissimo”.

Cristina Quaranta si è sentita in imbarazzo perché con quel gesto non poteva immaginare fosse il giorno della morte della madre di Silvia Toffanin e allora si è scusata tanto e che anche lei ha perso qualcuno che amava tanto e quindi sa cosa si prova. Cristina Quaranta ha subito due lutti molto importanti, ne ha parlato anche nella casa del Gf Vip. Ha visto morire sua zia e suo fratello a cui era molto legata.