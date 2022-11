Fabrizio Frizzi: “È successo poco prima della sua morte” | salta fuori un retroscena inimmaginabile

Dopo cinque anni dalla morte dell’amato conduttore Rai, Fabrizio Frizzi, arriva un retroscena inaspettato che commuove tutti.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, Fabrizio Frizzi ha condotto tanti indimenticati programmi di successo e proprio poco tempo prima della sua dipartita era alla conduzione del quiz show di RAI Uno L’Eredità. Sono passati alcuni anni e tante cose sono successe nel corso di questi ma il ricordo di questo presentatore così buono e simpatico è ancora vivo e indelebile nel cuore di tutti i telespettatori.

Per molti conduttori della sua generazione e suoi amici il lutto è stato davvero drammatico e sicuramente la prematura scomparsa di Frizzi ha cambiato la prospettiva a molti di loro. Tra questi c’è Carlo Conti, da sempre amico di Fabrizio, il quale in un’intervista al Fatto Quotidiano disse che la morte improvvisa del sessantenne conduttore e amico Fabrizio cambiò parecchio il suo modo di condurre la vita.

Fino a quel momento, infatti, aveva sempre messo al primo posto il lavoro mentre in seguito a questo tragico evento decise di dedicarsi di più alla famiglia e in particolare a suo figlio, il piccolo Matteo. Se ci pensate, infatti, Conti non è più onnipresente su Rai 1 come un tempo e al momento è solo alla conduzione di Tale e quale Show.

Il programma va in onda da molti anni, ma sapevate che a una edizione di Tale e quale show ha partecipato anche Fabrizio Frizzi? Il retroscena che vi stiamo per raccontare riguarda proprio quel periodo, appena poco precedente alla sua morte.

Il retroscena su Fabrizio Frizzi

Sulla scomparsa di Fabrizio Frizzi ha detto la sua una celebrità televisiva, Maria Grazia Fontana, la coach del programma Rai Tale e quale Show, che fu anche la coach di Frizzi, appunto.

Maria Grazia Fontana ha di recente concesso un’intervista a Nuovo TV nella quale diceva di essere stata molto vicina al compianto conduttore, in particolare durante la sua partecipazione a Tale e quale show, dove dimostrò di non prendersi troppo sul serio e di sapersi divertire in una circostanza come quella. Del resto si era sempre saputo che Frizzi era questo genere di persona e anche per questo era molto amato dai telespettatori.

Maria Grazia Fontana ha raccontato diffusamente della sua amicizia con Frizzi e proprio lei ha svelato un retroscena sorprendente e inaspettato sulla morte del conduttore. Ecco le parole della coach: “Con lui era nata una profonda e sincera amicizia. Dopo la sua partecipazione ci siamo sempre sentiti, l’ultima volta è stato pochi giorni prima della sua scomparsa prematura…Era un grande artista, una spanna sopra gli altri, soprattutto umanamente”.

Le parole di Fontana sono davvero commoventi e sottolineano il profondo affetto da parte di lei verso Frizzi. In questa intervista Frizzi ha fatto anche riferimento ad altri concorrenti di Tale e quale show, con cui è rimasta in ottimi rapporti, tra questi ha ricordato anche Serena Rossi, attrice e cantante, in questo periodo all’apice della sua carriera, anche grazie al rilancio avuto proprio con Tale e quale show.

“Ha sempre detto di essere grata a questo programma perché è stato la sua prima occasione importante dopo Un posto al sole. Serena quasi non credeva al suo talento!”. Nell’intervista ha fatto anche altri nomi: “La Mussolini è davvero molto intonata, mentre su Valentina Persia invece devo lavorare di sottrazione, visto che con lei si rischia di sconfinare nella parodia delle imitazioni. Infine c’è Samira Lui, lei è bravissima ma non l’ha ancora capito”.