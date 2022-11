Ambra Angiolini innamorata: Lui “è famosissimo”, il retroscena inaspettato

Ambra Angiolini è stata paparazzata in “dolce” compagnia di un suo vecchio amore, la persona con cui ha già vissuto una storia d’amore che ha acceso la cronaca rosa, anche se all’epoca si trattò solo di un piccolo flirt.

Sapevate che la ex ragazza di Non è la Rai ha avuto un flirt con colui che all’epoca era un giovane cantante di successo: Gianluca Grignani. I due di recente si sono visti, ecco cosa è successo.

Ambra Angiolini è attualmente una dei giudici di X – Factor e di recente è stata vista in giro per Milano in compagnia di Gianluca Grignani, con cui ebbe un flirt anni fa. La complicità fra i due avrebbe fatto pensare a un ritorno di fiamma, ma sarà vero? Lo stesso Grignani, tempo fa ha confermato la storia d’amore:

“Quella con Ambra è stata una relazione che ho troncato io. Non ero pronto ad affrontare una storia vera”.

Gianluca Grignani e Ambra Angiolini sono stati avvistati insieme in atteggiamenti complici e la notizia è stata riportata dal settimanale Oggi che ha parlato di “atteggiamenti teneri”. Qualcuno ha ipotizzato che i due si siano lasciati andare ai ricordi e che questo possa averli trascinati in un momento sentimentale. Per il momento si tratta solo di rumors e nulla è stato confermato, non si sa quindi se la storia possa diventare seria.

Di recente Ambra Angiolini era nuovamente entrata nell’occhio del ciclone del gossip per lo sfratto subito di recente. La donna infatti era in affitto e non avrebbe ancora lasciato l’appartamento, chissà che Gianluca Grignani non possa essere in questo momento una consolazione.

Ambra Angiolini e Gianluca Grignani di nuovo insieme?

Da alcune settimane Silvia Slitti, proprietaria dell’appartamento dove vive Ambra Angiolini, lancia pesanti attacchi alla giudice di X Factor, perché questa non vuole sgomberare l’appartamento dal quale sarebbe stata sfrattata. In tale appartamento Ambra risiedeva con il suo ex Allegri ma dopo la loro separazione, anche questa accompagnata da un forte gossip che girava soprattutto intorno alle avventure dell’allenatore della Juventus, Ambra è rimasta in quell’appartamento e non se n’è più voluta andare, neppure adesso che ha ricevuto lo sfratto.

L’appartamento è condiviso con la figlia di Ambra, Jolanda, e il contratto di affitto sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno e l’intestatario del contratto sembrerebbe essere Massimiliano Allegri.

Nel frattempo che affrontava l’annosa questione Ambra Angiolini si è molto concentrata sull’attuale lavoro di giudice di X – Factor e evidentemente si distrae con il suo ex Gianluca Grignani con il quale i rapporti al momento sembrano essere non definiti, sono solo amici? È in corso un ritorno di fiamma? Non c’è conferma di nulla ma sulle pagine del settimanale Oggi si legge: “Nel frattempo lei si gode le notti di Milano con il cantante Gianluca Grignani. Avvistati insieme in dolcezza”.

Al momento la sola ipotesi di un ritorno all’amore tra Ambra e Gianluca fa solo sognare i fan.