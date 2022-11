Elenoire Casalegno portata d’urgenza in ospedale: Una situazione drammatica

Elenoire Casalegno, bellissima showgirl e personaggio televisivo italiano di spicco, racconta un episodio dolorosissimo che l’ha riguardata. La donna è stata portata in ospedale e ricoverata d’urgenza. L’evento è stato traumatico. Vediamo cosa è accaduto.

Ormai da molti anni sulla cresta dell’onda Elenoire Casalegno all’interno del variegato panorama dello spettacolo italiano si è saputa destreggiare in vari ruoli: da quello di modella, attrice fino a fare anche la conduttrice. Ancora adesso la donna è un personaggio molto conosciuto ed apprezzato, prezzemolino fisso della televisione sin da giovanissima.

La carriera è, infatti, iniziata presto ma la Casalegno è subito apparsa nelle pagine di cronaca rosa grazie alla sua relazione con Vittorio Sgarbi. I due hanno avuto un flirt abbastanza breve considerando anche che tra Elenoire e Vittorio ci sono quasi vent’anni di differenza d’età.

Dopo aver mosso i primi passi come modella, la Casalegno approda in televisione e affianca personalità illustri del piccolo schermo come Raimondo Vianello, Massimo Lopez e Lello Arena. Celebre la sua conduzione di uno dei programmi cult della tv italiana, Festival Bar avvenuta nel 1996.

Elenoire Casalegno è comunque ben nota anche per la sua vita privata. Oltre la piccola liason con Sgarbi, Elenoire ha avuto una relazione lunga ed importante con DJ Ringo dal quale ha nel 1999 una figlia, Swami.

A proposito della nascita di sua figlia, Elenoire ha raccontato qualcosa di molto forte. Ora sta bene ma la donna ha passato l’inferno quando sua figlia è venuta al mondo.

Il racconto della Casalegno

Elenoire Casalegno dal suo compagno DJ Ringo ha avuto Swami ora splendida ventritrenne. I due si sono lasciati da un po’ ma si dichiarano molto uniti e amici proprio in virtù della bellissima figlia che li legherà per sempre.

Elenoire in merito al momento del parto ha raccontato di un’esperienza estremamente dolorosa, quando la sua vita e quella della piccola sembravano in pericolo. La donna è stata costretta a correre in ospedale dove i medici presero una decisione veramente drastica.

Come dichiarato da ZON.it Elenoire è stata ricoverata d’urgenza all’ottavo mese e presa dal panico pensò di perdere sua figlia per sempre. Ecco, quindi, le sue parole: “Mi svegliai una mattina pensando ci fosse qualcosa che non andava, andai a fare il monitoraggio ed il battito era inesistente. La dottoressa disse ‘tra venti minuti deve nascere la bambina senno muore’: aveva due giri intorno al collo e uno a bretella”.

E ancora: “Non ho avuto tempo di capire, mi hanno portato d’urgenza in sala operatoria per il cesareo. La mattina dopo me l’hanno data, l’ho guardata e ho pensato come fosse stato possibile fare un essere umano così perfetto”.

Una vicenda veramente forte ma che per fortuna è anche molto lontana nel tempo. Elenoire ha avuto Swami da giovane all’età di 23 anni; eppure, quell’esperienza l’ha sicuramente preparata ad ogni altra evenienza. Le due ora, entrambe adulte e felici, formano una coppia davvero stupenda!