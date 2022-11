Ilary Blasi e Francesco Totti: patti non rispettati | la guerra è ufficialmente aperta

Ilary Blasi e il suo ormai ex marito Francesco Totti non smettono di stupire gli italiani con la loro storia giunta definitivamente al capolinea dopo vent’anni insieme.

La separazione, forse, si prospetta ancora più lunga della loro unione ma soprattutto ricca di incredibili colpi di scena. Adesso pare che un patto stipulato dai due non sia stato rispettato.

Dopo quasi vent’anni insieme Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio. I due hanno avuto tre bellissimi figli: Christian, Chanel e la più piccola di casa Isabel. Purtroppo, neanche la presenza dei ragazzi ha fatto sì che il matrimonio funzionasse, seppur per molti anni è sembrato un vero e proprio legame da favola.

Ilary e Totti si sono conosciuti da molto piccoli e Totti prima di lei era un po’ uno scapolo senza freni. Non appena vide il volto di Ilary Blasi a Passaparola nelle vesti di Letterina, Totti rimase completamente folgorato e pensò subito che quella sarebbe diventata sua moglie. In effetti così è stato, almeno fino all’undici luglio 2022 quando la coppia d’oro di Roma e d’Italia ha annunciato la separazione con due comunicati distinti.

Tuttavia, prima che questo sogno giungesse al termine, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno formato un duo inarrestabile fatto di momenti bellissimi ed iconici. In primis, stiamo parlando del gesto romantico del calciatore dove durante una partita e dopo aver segnato mostrò fiero la celebre t – shirt con su scritto: “6 Unica” riferito alla Blasi. Il tutto proprio sotto gli occhi attoniti di lei che finalmente si convinse a fidanzarsi con il pupone.

Quella scritta è stata poi ripresa da Ilary e dai figli in occasione dell’addio al calcio di Totti nel 2017, momento chiave per la fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco. Difatti, in seguito all’abbandono di Totti ai campi e alla successiva perdita del padre dell’uomo sono iniziati i veri problemi tra i due.

A detta di Totti la donna non sarebbe stata in grado di comprendere il suo dolore e troppo concentrata sulla sua carriera si sarebbe consolata tra le braccia di qualcun altro. Dall’altro lato Francesco Totti avrebbe deciso di dare un’ opportunità alla relazione con la sua attuale nuova fiamma Noemi Bocchi con la quale non si nasconde più.

A proposito di ciò vi è qualche dettaglio incredibile che dimostrerebbe come Totti non abbia rispettato alcuni accordi di matrimonio.

Il patto venuto meno tra Totti e la Blasi

Le difficoltà matrimoniali, quindi, sembrano essere iniziate ben prima di quel fantomatico undici luglio. Proprio per questo la loro unione negli ultimi anni è stata caratterizzata da diversi alti e bassi e i due avrebbero deciso di rimanere insieme solo per il bene dei figli.

Pare, inoltre, che Ilary e Totti abbiano frequentato altri partner nel corso del tempo ma che per rispettare accordi presi in precedenza avrebbero dovuto agire nel più totale riserbo. Questo non è avvenuto con Francesco Totti il quale è stato subito beccato in compagnia della bella Noemi.

Dopo lo scandalo inziale e il notevole silenzio tombale, Noemi e Francesco sono venuti allo scoperto e ora sono più affiatati che mai anche con i rispettivi figli. Ilary sarebbe furiosa, un motivo in più per continuare questa dolorosa battaglia legale nei confronti di suo marito per dividere l’ingente patrimonio in comune e l’affido dei figli.

Per Ilary e Francesco si prospettano scontri di fuoco in tribunale ma nulla si placherà se almeno uno di loro non farà un passo indietro per rivalutare questa spiacevole situazione.