Francesca Fagnani perde il controllo “hai paura…” accuse pesanti / litigio in studio

La giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani ha avuto un diverbio con una sua Belva durante il corso della puntata di ieri sera. Andiamo a vedere chi c’era dall’altra parte.

Come ogni martedì e mercoledì in seconda serata, possiamo goderci l’intrattenimento pungente ed incisivo del programma televisivo Belve, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani e messo in onda su Rai2.

Il talk show è ben noto per le argute e provocatorie (ma anche giuste) domande della conduttrice ai suoi ospiti. Nella puntata di ieri sera, però, c’è stato uno scontro più irruente del solito tra belve! Scopriamo cosa è successo (dopo aver appreso nella puntata di martedì scorso che Rocco Siffredi ha preso la decisione di lasciare il mondo della recitazione porno).

L’ospite che ha scatenato la “furia” della giornalista è stato il rapper J-Ax. Ad una delle tante domande postegli dalla giornalista, il rapper ha risposto argomentando sull’invidia della gente verso gli artisti.

Tuttavia, dopo aver usato tali termini, ha immediatamente rettificato tale risposta, spiegando che non ha ritenuto opportuno usare queste parole, perché lo legano “alla sinistra più schifosa”.

Stuzzicata dal suo argomento e curiosa di scoprire che cosa volesse veramente intendere, la Fagnani chiede a J-Ax di dire al pubblico qual è, secondo lui, la sinistra più schifosa. La risposta del rapper è stata: “Quella italiana”.

Stupendosi per la risposta, la giornalista ha chiesto al rapper di spiegarsi meglio e J-Ax ha cominciato a parlare di argomenti particolarmente intricati riguardo le multinazionali e che loro pagano le tasse altrove; più precisamente in Irlanda.

Francesca Fagnani lo ha troncato subito in maniera seccata dicendo queste parole: “Vabbè, comunque non c’è bisogno di andare sui massimi sistemi…”

J-Ax ha provato a confutare la sua risposta, ribattendo che la conduttrice lo avrebbe interrotto per paura di mandare in collera i “poteri forti” e lo “sponsor”. Sentendo queste parole senza senso, Francesca Fagnani lo ha bloccato senza pensarci su due volte e, facendolo ammutolire, ha pronunciato queste frasi:

“No, guardi, non la blocco perché ho paura dei poteri forti, ma per noia. Non può ammorbarci con questi discorsi sui massimi sistemi. No, no, se lei dice la sinistra più schifosa è quella italiana, poi non può argomentare sui massimi sistemi.”

E quindi, la Fagnani, abituata a trattare con le belve, ha saputo come zittire subito il suo ospite, dandogli una risposta tanto tagliente quanto lo sono le sue domande. Ma, d’altronde, si sa: chi va ospite alla sua trasmissione può soltanto essere o belva o agnellino.