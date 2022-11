Wanda Nara: scivola l’accappatoio e si vede tutto | lo scatto è subito virale

Wanda Nara in deshabillé sconvolge il web con uno scatto proibito: l’accappatoio scivola e si scatenano i commenti.

Una foto provocante dell’ex compagna di Mauro Icardi ha scaldato il popolo del web. La showgirl e modella argentina si trovava proprio a Roma, dove alloggia spesso per lavoro. Questa volta durante il suo soggiorno è stata ospite di un lussuosissimo hotel della capitale: nella sua suite luxury è avvenuto il fatto piccante.

Separata ufficialmente con Icardi, la giovane modella argentina attualmente è legata sentimentalmente a L-Gante, giovanissimo rapper argentino. Wanda Nara si è detta davvero innamorata del suo nuovo uomo e sembra pronta a mettere con lui basi solide per un futuro insieme.

Il post che ha fatto impazzire il web è stato pubblicato su Instagram. Wanda Nara stava cenando in solitaria nella propria camera d’hotel con piatti a base di verdure. Quel momento così privato ha fatto alzare la temperatura degli utenti di Instagram, dato che l’accappatoio è scivolato e un dettaglio non è passato inosservato.

Nello scatto incriminato la donna si trova nella sua camera d’albergo e mentre cena si mostra in accappatoio, da poco uscita da una doccia, pronta per cenare.

La showgirl indossava solo un accappatoio bianco che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Seduta di fronte al tavolo della sua suite luxury nella capitale, mentre si accingeva a fare il primo boccone è successo un fatto piccante che hanno notato davvero tutti: durante il movimento, l’accappatoio è scivolato giù e ha lasciato intravedere il suo décolleté e parte del suo corpo senza veli.

Pubblicata l’immagine su Instagram gli utenti sono impazziti e si è letteralmente surriscaldato il web: in queste ore non si fa che parlarne, molti commentano le forme della donna e si chiedono perché abbia deciso di pubblicare uno scatto così provocante.

Qualcuno scrive “Così ci fai svenire”, e ancora, “Che bellezza, meriti un uomo al tuo fianco che apprezzi la donna che sei”. Altri, “Troppo sexy”. Insomma, sono numerosissimi i commenti di apprezzamento che in queste ore hanno riempito il profilo di Wanda.

Solo una svista o un gesto programmato per attirare l’attenzione? Nessuno sa quale sia stata l’intenzione di Wanda Nara nel postare uno scatto così hot. Al di là di tutto, sicuramente la ex moglie di Icardi è riuscita a catturare su di sé tutti gli occhi del web, che non parlano d’altro.