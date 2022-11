Brutte notizie per “Belve”: è stata cancellata | Ecco perché il cambio di programmazione su Rai2

Francesca Fagnani è costretta a cambiare la programmazione del suo programma Belve. Lo show non andrà più in onda il giovedì. Ma vediamo le motivazioni.

Belve è un programma condotto da Francesca Fagnani in seconda serata che ha sempre riscontrato un buon successo di pubblico e anche un grande interesse sui social. La Fagnani intervista i personaggi dello spettacolo con un stile secco ed ironico, tratto distintivo della sua conduzione.

Purtroppo, però, per la Fagnani ci sono dei cambiamenti in corso e il suo programma verrà spostato dal giovedì al mercoledì. Secondo quanto affermato da Davide Maggio Belve, quindi, andrà in onda in un doppio appuntamento il martedì e il mercoledì rivoluzionando un po’ il palinsesto di Rai2. Come mai è stata presa questa decisione?

Secondo alcune indiscrezioni confermate poi dalla stessa Fagnani, Belve verrà trasmesso al mercoledì per evitare che inizi troppo tardi sulla tabella di marcia. In effetti, accadeva che il giovedì Belve, a causa dei ritardi del programma precedente ossia il talk show di Ilaria D’Amico “Che c’è di nuovo”, venisse trasmesso oltre la mezzanotte e questo creasse dei problemi sia agli ospiti che in termini di pubblico.

A tal proposito la Fagnani ha dichiarato sul suo profilo Twitter: “Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”

Dovrebbe essere, quindi, una decisione definitiva: Belve ripartirà il martedì alle 23.40 e il mercoledì alle 23:05. Ecco gli ospiti di martedì otto novembre e mercoledì nove.

Gli ospiti di Belve

Nel salotti della Fagnani c’è sempre un bel parterre di ospiti pronti a raccontarsi al grande pubblico di Rai2. Martedì si conosceranno meglio le storie di Alessandra Celentano, celebre porfessoressa di danza di Amici, e l’attrice Eva Grimaldi.

Nella giornata di mercoledì, invece, l’attenzione si focalizzerà su due importanti figure della politica e dello spettacolo. In primis stiamo parlando di Alessandro Di Battista e per concludere ci sarà Vera Gemma, figlia del noto attore Giuliano Gemma e vincitrice del premio come migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia dove ha presentato, nella sezione Orizzonti, il documentario sulla sua vita “Vera”.

La donna è stata anche protagonista di diverse trasmissioni televisive come Pechino Express e L’isola dei Famosi nelle quali si è dimostrata una vera e proprio guerriera. Insomma, con degli ospiti del genere lo show condotto dalla giornalista Francesca Fagnani non potrà che regalare tantissime emozioni.