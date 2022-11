Elon Musk ha contattato e Fedez, ma ecco tutta la verità su ciò che si sono detti  

Sembra che Elon Musk abbia contattato Fedez, ecco che cosa si sono detti e come è andato davvero quest’incontro.

Questa storia ha avuto inizio nel 2020 quando la pandemia da Covid 19 stava appena iniziando e in quel periodo Fedez fu contattato da Elon Musk ma cosa si sono detti in quell’occasione? A raccontare la vicenda è stato lo stesso Fedez durante una puntata del suo podcast di successo Muschio Selvaggio.

Si dice che il tramite fra i due sia stata la cognata di Elon Musk e così ricorda quel momento il rapper e giudice di X – Factor: “Sono arrivato a tanto così da avere un rapporto con Elon Musk. Durante la pandemia, sono stato contattato dalla moglie del fratello. Perché anche il fratello è ricchissimo, ma ha catene di fast food o ristoranti, sta più nel mondo della ristorazione.”

Ma qual è stata la ragione di quella telefonata? Era legata al mondo della ristorazione? O forse a quello della moda e quindi era coinvolta anche Chiara Ferragni? Nulla di tutto questo, ecco come sono andate le cose.

Quando Elon Musk ha contattato Fedez

Inizia così il racconto di Fedez ai microfoni di Muschio Selvaggio e aggiunge che il motivo era legato alle donazioni per costruire i presidi covid: “E loro volevano donare, cioè Elon Musk voleva donare dei respiratori durante la pandemia, delle macchine, dei macchinari, e aveva mandato in esplorazione il fratello con sua moglie per vedere quale paese era più meritevole o aveva più bisogno. E invece che contattare il Ministro degli Esteri italiano hanno contattato noi.”

Quindi la ragione per contattare Fedez era legata alla pandemia e alla tragedia che si stava vivendo in quel momento, Elon Musk e famiglia volevano donare anche loro. Ma come si è conclusa quella trattativa? Ecco le parole di Fedez su quella vicenda.

“Mi hanno mandato dei questionari da far compilare agli ospedali. Io ci ho provato, ma ad un certo punto ho chiamato il Ministro degli Esteri e gli ho detto, zio, fai il tuo lavoro. Ovviamente i respiratori non ce li hanno mai dati, non sono mai arrivati.”

Si è trattato quindi di un’esperienza legata al momento della pandemia durante il quale molte celebrità si sono impegnate per aiutare chi aveva bisogno e tra queste anche Elon Musk che certamente è tra le persone più influenti del mondo, oltre ad essere tra quelli con i maggiori mezzi.

Nulla che avesse a che fare con Twitter quindi o con l’ambito della ristorazione, l’ambito di cui si occupa il cognato di Elon Musk. Ma chissà che questa non sia stata un’occasione, un link per collaborazioni future, chi può dirlo?

Di sicuro Fedez è un personaggio molto influente e le collaborazioni che ha stretto nel corso degli anni sono state davvero tante e tutte in ambiti diversi.