Noemi Bocchi, “Mi ha messo le mani al collo…” situazione drammatica e denuncia alla polizia

Noemi Bocchi, attuale compagna del calciatore Francesco Totti, ha passato dei momenti veramente difficili. Vediamo cosa le è successo più nei dettagli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una coppia consolidata che non ha più intenzione di nascondersi. I due desiderano vivere insieme, infatti sono stati beccati più volte alla ricerca di un nuovo e bellissimo nido d’amore per loro ed i figli avuti da altre relazioni.

Intanto, la battaglia legale tra Totti e la sua ex moglie Ilary Blasi continua senza sosta a colpi di udienze e frecciatine. Dopo l’annuncio della separazione avvenuto a luglio 2022, Totti e Ilary hanno preso strade diverse cercando di tutelare la privacy della loro famiglia.

Eppure, l’ex calciatore a settembre ha rilasciato un’intervista velenosa contro la sua ex moglie venendo meno a quel patto di riservatezza che tanto avevano decantato. Tra voci di tradimento, giochi di potere e di denaro Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno rendendo protagonisti di una querelle sempre più pubblica.

Nel frattempo Noemi ha provato a defilarsi il più possibile dal grande clamore mediatico dovuto alla rottura della coppia più famosa di Roma, ma i giornalisti sono stati in grado di scovare nel passato della donna. Quello che è venuto fuori è un qualcosa di veramente forte che l’ha segnata profondamente.

Il passato di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è una celebre designer di fiori di Roma laureata in Economia in un’università prestigiosa. La donna prima della relazione con Francesco Totti è stato sposata con Mauro Caucci, proprietario dei un’azienda che vende Marmo di Carrara e team manager del Tivoli Calcio , con il quale ha avuto due figli.

La relazione tra i due è terminata in malo modo nel 2019 tanto da finire in tribunale. Il motivo? Sembra che Mauro abbia fatto soffrire e non poco la sua ex moglie, arrivando addirittura a una violenza psicologica.

Secondo alcune indiscrezioni riportate sul Corriere l’uomo sarebbe indagato per maltrattamenti familiari in quanto una sera Mauro è piombato a casa della sua ex, insistendo per entrare.

In quel momento Noemi era in compagnia di un amico, proprio perché intimorita, forse, dal suo stesso marito ma per paura di una reazione di Marco ha invitato il suo amico a lasciare la casa. Le tensioni non si sono fermate qui e a quanto pare Marco sarebbe entrato di prepotenza in casa mettendole addirittura le mani addosso.

Queste sarebbero le parole di Noemi Bocchi: “Lui non ha smesso e una volta entrato in casa mi ha messo le mani al collo. Mi ha strattonata e mi sono rifugiata in bagno”.

A quel punto Noemi ha denunciato alla polizia l’accaduto nonostante i tentativi di scusarsi da parte di Mauro. La vicenda è finita in tribunale e le cose non si sarebbero assolutamente risolte. Un matrimonio quello tra Mauro e Noemi messo a dura prova da un bel po’ di tempo a causa delle pretese di lui di non far lavorare Noemi in quanto già vi era una buona entrata economica in famiglia.

Insomma, le cose con Francesco Totti sembrano essere ben diverse rispetto alla sua relazione precedente e i due ormai si considerano una vera famiglia.