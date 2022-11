Charlene di Monaco pericolosa e fuori controllo, allontanata dai figli. Alberto è preoccupatissimo

Saltano fuori i motivi del malessere degli ultimi mesi della principessa, si sarebbe trattato di considerevoli crisi nervose. Ora sembra essere tornato tutto alla normalità e la principessa sta meglio. Ecco cosa è successo.

I sudditi erano molto preoccupati per la principessa Cherlene di Monaco che dopo un suo viaggio in Africa un anno fa è tornata con un’infezione alle orecchie che ha dovuto curarsi.

Solo negli ultimi giorni dopo diversi mesi durante i quali si è mostrata a intermittenza nelle occasioni pubbliche, Charlene di Monaco sembra finalmente stare meglio. Ma cosa è successo nel dettaglio e perché ci è voluto così tanto tempo per risolvere i suoi problemi? Si parla di crisi nervose, ecco come sono andate le cose.

Le condizioni di salute di Charlene di Monaco degli ultimi anni l’hanno messa a dura prova anche rispetto ai suoi impegni istituzionali. Diverse occasioni pubbliche sono state infatti disertate e le poche volte in cui si è presentata in pubblico non sembrava essere in forma. I rumors riportavano una forte preoccupazione del Principe Alberto, soprattutto circa le condizioni di salute mentale della moglie.

Sembra, da quanto riportato da alcuni tabloid che si sono occupati della faccenda che Alberto di Monaco avrebbe vietato a sua moglie di passare del tempo da sola con i figli, Jacques e Gabrielle. Charlene in prima persona ha dichiarato, in seguito al suo viaggio in Sud Africa di avere bisogno di una pausa sia mentale che fisica.

La preoccupazione più grande di Alberto era legata a precisi episodi durante i quali si sarebbe sfiorato il pericolo. In pratica la Principessa avrebbe avuto scatti di ira e crisi nervose che non avrebbe saputo controllare. In queste occasioni è stato il personale di servizio a intervenire per evitare che la situazione degenerasse.

Charlene di Monaco e le crisi nervose

Nelle ultime settimane questi problemi si sono trascinati dietro anche alcune voci su una possibile crisi nel matrimonio tra Alberto e Charlene, ma a dispetto delle malelingue tra di loro sembra esserci ancora un grande legame. Alberto di Monaco infatti si è dimostrato un marito molto presente e solido che ha saputo aiutarla e starle accanto in questi mesi di grande difficoltà.

Se ripensiamo alle ultime dichiarazioni ufficiali di Alberto di Monaco, da parte sua i commenti verso la moglie sono sempre stati pieni di comprensione e l’unica volta in cui ha espresso nervosismo è stato nei confronti della stampa alla quale ha chiesto di non infierire.

Sembra che il secondo ricovero di Charlene in Sudafrica non sarebbe stato determinato da una ricaduta provocata dall’infezione, ma come abbiamo detto da una crisi di nervi importante. Durante questa crisi la principessa avrebbe iniziato a lanciare oggetti addosso a tutti i presenti e avrebbe ferito la sua assistente. Chi era presente e ha fatto uscire la notizia ha parlato di un momento terribile, sarebbe stato necessario addirittura l’intervento del body guard.

Ma questo appena descritto non sarebbe stato l’unico episodio, perché è accaduto un’altra volta che la principessa avesse una crisi che ha fatto preoccupare il marito Alberto. In questo secondo scatto d’ira la principessa avrebbe addirittura rischiato di farsi male.

Anche in quella occasione ci sarebbe stata una persona a testimone di questo difficile momento e la testimonianza ha riportato: “afferrò violentemente le forbici per tagliarsi i capelli e si ferì perfino il viso”. A intervenire prima che si degenerasse ancora di più ci sono state le cameriere che presenti in quel momento sono “intervenute per fermarla”.