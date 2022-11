Totti Blasi: la figlia Isabel reagisce, la separazione l’ha colpita nel profondo | Reazione choc della bambina

Isabel Totti, la figlia più piccola di Francesco e Ilary, ha reagito in modo molto particolare alla separazione dei genitori. Ecco che cosa ne pensa dell’addio tra papà e mamma, vi stupirà

Isabel Totti è la figlia più piccola di Francesco e Ilary: la bambina ha solo 6 anni eppure già alla sua età deve fare i conti con la separazione dei genitori. Una situazione molto brutta con la quale nessun bambino dovrebbe fare i conti. La piccola ha reagito in modo particolare alla separazione dei genitori: ecco che cosa ne pensa.

La querelle Totti e Ilary va avanti ormai dallo scorso luglio e quella che doveva essere una separazione tranquilla e privata è diventata il tormentone dell’estate, e non solo. Una confessione tira l’altra, e ben presto di fronte alle indiscrezioni delle diverse testate l’ex calciatore ha voluto parlare della sua versione dei fatti; da quel momento in poi si è scatenato l’inferno.

Ormai Francesco la sua storia con Noemi Bocchi non la nasconde neanche più, mentre da parte di Ilary non ci sono notizie. La showgirl, a parte qualche frecciatina, ha deciso di non esporsi sulla questione. Chissà che prima o poi non decida di parlare anche lei e spiegare la sua versione dei fatti.

Isabel e la separazione tra Totti e Ilary

Per chi non lo sapesse, sembra che sia stata proprio la bambina a far scoprire a Ilary che Francesco Totti la stava tradendo. Se di tradimento si può parlare, visto che entrambi hanno affermato che il matrimonio era in crisi già da tempo e c’era un accordo per vedere altre persone senza farsi scoprire.

Indiscrezioni raccontano che Isabel avrebbe detto a sua madre di aver conosciuto dei bambini e, di fronte alle domande di Ilary, sarebbe venuto fuori che si trattavano dei figli di Noemi Bocchi. Ilary si sarebbe insospettita e avrebbe scoperto in questo modo che c’era un’altra donna nella vita dell’ex marito. La showgirl non avrebbe accettato il fatto che Totti avesse già presentato i suoi figli alla sua nuova fiamma.

Isabel quindi doveva aver già intuito qualcosa al tempo. Ma come l’ha presa? Ebbene, è difficile capire cosa passi davvero nella sua testa visto che, essendo così piccola, non ha social su cui sfogarsi come fa sua sorella Chanel. Secondo alcune voci, però, la bambina non sarebbe ancora riuscita a comprendere fino in fondo cosa stia succedendo.

Isabel non ha ancora ben chiaro che i suoi genitori si stanno dicendo addio e fortunatamente è rimasta fuori dal ciclone mediatico che invece ha colpito il resto della famiglia. Speriamo che Totti e Ilary riescano a proteggerla fino alla fine.