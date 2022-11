Federico Fashion Style aveva una la vita parallela, è guerra con la sua ex Letizia

Letizia è stufa delle bugie e della doppia vita che il parrucchiere più noto tra le celebrità le continua a raccontare. Si scontrano anche tramite social.

Sebbene ci abbiano provato, la separazione consensuale tra Federico Lauri e Letizia Porcu sembra non essere riuscita per niente. La coppia avrebbe voluto separarsi in modo civile e contenuto per amore della loro figlia Sophie, ma proprio non ci sono riusciti.

Alessandro Rosica, Investigatore social, lo rende noto al pubblico e le stories che Federico Fashion Style mette su Instagram lo confermano, continuando a stuzzicare la sua ex compagna in modo irriverente.

Novità succose a proposito della rottura tra il parrucchiere e la Porcu

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Federico Lauri si è sciolto in un copioso pianto parlando del suo momento peggiore sta affrontando: l’hair-stylist afferma che lui si sarebbe separato da Letizia per una sua scelta (di lei) ma che comunque hanno creato un bel rapporto di amicizia e rispetto, anche per salvaguardare la loro figlioletta Sophie.

Tuttavia, secondo gli ultimi rumors, la coppia starebbe scoppiando perchè lei è stanca delle continue bugie di lui e, soprattutto, della doppia vita che conduce. Così ci spiega Alessandro Rosica su Instagram:

“I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia e Federico hanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque”.

Le allusioni poco eleganti che Federico Fashion Style riserva per la sua ex Letizia

L’Investigatore social continua a raccontarci la vicenda, aggiungendo: “Proprio a conferma di tutto ciò, non mancano di certo le frecciatine ‘social’ di Federico nei confronti di Letizia” e dicendo questo, Rosica confermerebbe che oramai la coppia Lauri-Porcu non esiste quasi più.

Infatti, Federico non perde mai occasione di sputare sentenze e mandare frecciatine all’ex compagna Letizia, che arrivano in tempo reale grazie all’utilizzo dei social media (in questo caso Instagram). Prima di andare a dormire con la sua adorata figlia Sophie, parlando ai suoi followers, si lascia andare su Instagram, dicendo:

“Non rimpiango nulla, perché non avrei te. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”.

E quindi non ci resta che attendere questa sconcertante rivelazione di Federico Fashion Style.