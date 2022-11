Il figlio di Pippo Baudo sbotta: “Papà non sta bene…”| Le sue rivelazioni scioccano tutti

Pippo Baudo non sta bene. A parlare il figlio del celebre conduttore, tenuto segreto per anni fino all’incredibile scoperta. Proprio Alessandro Baudo ora sbotta: “È ora di finirla…”

Pippo Baudo è un pilastro dello spettacolo italiano. Il più grande presentatore del nostro piccolo schermo è riuscito nella difficile impresa di rendere oro tutto quello è passato sotto la sua ala, affermandosi davvero come un importante scopritore di talenti.

Baudo, però, è sempre stato al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua carriera illustre ma anche per le sue passate relazioni amorose. Tutti ricordiamo quella più recente ossia il matrimonio con la cantante lirica Katia Ricciarelli, durato quasi vent’anni.

La donna ha parlato abbastanza recentemente della loro unione durante la sua partecipazione al Grande Fratello, raccontando di come dopo anni di tensione tra i due ci sarebbe adesso un ritrovato affetto. Ma per Pippo Baudo il matrimonio con la Ricciarelli non è stato l’unico. L’uomo si è sposato con Angela Lippi nel 1970 da cui ha avuto Tiziana oggi sua assistente e segretaria.

In verità, c’è una vicenda personale che per anni ha tenuto banco nella stampa scandalistica. Pippo Baudo ha un figlio tenuto segreto per molto tempo avuto da Mirella Adinolfi nato nel 1962. L’uomo è stato riconosciuto solo nel 1996 in seguito ad una lunga vicenda legale con grandissimo stupore di tutti.

Dopo alcune divergenze dovute alla stupefacente scoperta di paternità, adesso Alessandro e Pippo Baudo sono molto uniti tanto da spingere il primo a ritrasferirsi in Italia dall’America. L’obiettivo di Alessandro è stare vicino a suo padre soprattutto perché il conduttore è molto avanti con l’età.

Alessandro ha fatto delle dichiarazioni che lasciano trasparire una certa preoccupazione per le condizioni di salute di Pippo Baudo.

Alessandro Baudo è stufo!

Il figlio segreto di Pippo Baudo non ci sta più. Secondo quanto dichiarato recentemente ha fatto capire come sia davvero stufo e stanco di essere etichettato con il solito appellativo “Il figlio segreto di…”.

Da un bel po’ di tempo i due si sono riconciliati e hanno un rapporto davvero unico e stretto. Proprio per questo l’uomo non accetta più di essere conosciuto solo per il suo passato ma è esclusivamente interessato a stare vicino suo padre.

“E’ ora di finirla…” ha dichiarato stanco anche per il rispetto di suo papà che attualmente non gode di ottima salute soprattutto perché non più giovanissimo. “Papà non sta bene ha i suoi 86 anni…” ha detto Alessandro Baudo.

Alessandro e Pippo Baudo ora sono molto legati. Il loro rapporto continua a consolidarsi, un’unione nata ancora prima di sapere la paternità di Baudo per il figlio avuto da una relazione clandestina.