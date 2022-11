Selvaggia Lucarelli blasta Francesco Totti, le accuse sono pesantissime

Selvaggia Lucarelli colpisce ancora e dice la sua sul gesto di Ilary Blasi, blastando Francesco Totti ancora una volta per il suo comportamento.

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore, girando senza sosta per tutto il web il video che Ilary Blasi ha postato sul suo profilo Instagram e che è stato girato davanti alla vetrina Rolex dove la vediamo fare il gesto del “furto” e l’occhiolino alla telecamera. Nel video sono taggati l’ex marito Francesco Totti, Striscia la notizia e Francesca Manzini. Un chiaro segno di presa in giro per le dichiarazioni del Pupone rilasciate durante l’intervista al Corriere della sera.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di coppie scoppiate nel corso dell’ultimo anno e al centro di tutte c’è stata soprattutto quella di Ilary Blasi e Francesco Totti, la fine di un amore dal quale sono usciti fuori una serie di altarini di cui ancora si parla, ma che certamente ha sconvolto i fan della coppia e ha fatto parlare molte celebrità che, in alcuni momenti di questa storia hanno espresso la loro opinione.

Si è parlato di tante cose intorno alla fine di questo matrimonio dai presunti flirt di lei al silenzio social di lui che nel frattempo si faceva le vacanze con la nuova fidanzata, Noemi Bocchi sulla quale si è ipotizzata una gravidanza, poi smentita.

Chi ha parlato più spesso di questa storia è stato certamente Alessandro Nuccetelli, amico di Francesco Totti che li ha proprio fatti conoscere e che negli ultimi mesi ha alimentato il gossip sulla questione.

Il video che Ilary ha postato sui suoi canali taggando sia l’ex che Striscia la notizia era un chiaro modo per prendere in giro l’accusa rivoltale dal marito a mezzo stampa e relativa a un presunto furto da parte sua di una collezione di Rolex alla quale lui teneva molto. Di certo una caduta di stile da parte dell’ex capitano della Roma, caduta di stile che non è certo passata inosservata ai media.

Ma tra tutti coloro che hanno espresso la propria opinione c’è stata la pungente Selvaggia Lucarelli che già al tempo dell’intervista al Corriere aveva espresso un’opinione e che ora ha blastato senza pietà Francesco Totti, come già aveva fatto in passato, elogiando il comportamento ben più maturo di Ilary Blasi, che come abbiamo visto l’ha presa sul ridere. Ecco cosa ha detto Selvaggia Lucarelli sul video di Ilary Blasi.

Selvaggia elogia Ilary per lo stile e critica ancora Francesco

Naturalmente di fronte a un evento così chiacchierato, la regina delle opinioniste non poteva non intervenire dicendo la sua e con pochissime semplici battute ma pungenti come sempre. La fiamma di Selvaggia colpisce in particolare Francesco Totti con un plauso all’atteggiamento superiore di Ilary Blasi.

Innanzitutto Selvaggia ha ricondiviso il video di Ilary Blasi davanti alla vetrina di Rolex e sotto la didascalia riportata diceva così:

“Quell’altro sta lì a partorire strategie aggressive e suicide con i legali, lei lo percula così. Grande Ilary Blasi”

Potere alle donne dunque, che sanno rispondere al comportamento maschile con personalità, ironia e forza. Selvaggia Lucarelli in questo senso ne è un esempio.