Svelata la vecchia fiamma di Michelle Hunziker, prima di Eros c’è proprio lui, famosissimo!

Michelle Hunziker è molto conosciuta, oltre che per il suo lavoro, anche per il suo passato amoroso. Da Eros Ramazzotti a Tomaso Trussardi, la Hunziker ha riempito le pagine di gossip anche grazie alle relazioni con i suoi fidanzati. Ne spunta uno vecchio che forse avevate dimenticato.

La bella italo svizzera Michelle Hunziker è diventata una tra le conduttrici più richieste in televisione. Prima che la sua carriera prendesse il via, la donna è stata a lungo una modella, volto di molte celebri campagne pubblicitarie.

Nata a Sorego nel 1977 la Hunziker si trasferisce presto in Italia per iniziare la sua carriera nel mondo della moda a soli a 17 anni. A Milano sfila per marchi importanti come Giorgio Armani, Rocco Barocco e LaPerla. Ma è nel 1994 che fa la sua prima apparizione in televisione a Buona Domenica a fianco di Gerry Scotti e Gabriella Carlucci.

Michelle Hunziker è diventata, così, una presenza costante sul piccolo schermo oltre che grandissima protagonista dei rotocalchi nazionali. Questo soprattutto a causa delle sue vecchie fiamme, uomini molto conosciuti nell’ambito dello spettacolo.

Quando Michelle nel 1995 conosce Eros Ramazzotti durante uno dei suoi concerti è amore a prima vista. I due vengono travolti da una passione incontrollabile che sfocia in matrimonio. Eros e Michelle hanno una figlia insieme, Aurora, ormai adulta ed in procinto di diventare mamma per la prima volta, anche lei giovanissima come Michelle.

L’amore tra la conduttrice ed il cantante, però, naufraga dopo una crisi profonda e Michelle passerà un periodo buio a causa dell’influenza di una setta. La donna, però, poco dopo ritrova l’amore grazie all’imprenditore Tomaso Trussardi con il quale ha due bambine Sole e Celeste. Anche questa storia, dopo dieci anni insieme, termina e Michelle si ritrova nuovamente single alla ricerca di un amore.

Ed è proprio durante gli ultimi mesi estivi che Michelle Hunziker incontra l’ex gieffino Giovanni Angiolini un bel dottore ortopedico non troppo sconosciuto nel mondo del gossip. Anche questa storia pare essere finita sebbene la bella Michelle abbia passato una focosa estate in compagnia i Giovanni come testimoniato da alcune foto di Chi.

L’ex fiamma nota di Michelle Hunziker

Prima del suo grande amore Eros, Michelle ha avuto una relazione con un conduttore molto più grande di lei, all’epoca davvero famoso. Si tratta di Marco Predolin con il quale pare che la donna abbia avuto una liason.

A giudicare dal riserbo dei due la storia non deve essere stata particolarmente importante anzi è stata definita da Predolin come una ragazzata, qualcosa di leggero e passeggero. Eppure non tutti sapevano di questo rapporto nato quando Michelle aveva appena 17 anni ed era arrivata da poco in Italia.

Un flirt che nonostante i tentativi di essere dimenticato ha ancora risonanza tra i più pettegoli dello showbiz.