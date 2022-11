Antonino Spinalbese, ricaduta con la Rodriguez: “mi fa intrippare”. Confessione sconcertante!

Il gieffino è in vena di confessioni in questo periodo e l’ultima notizia riguarda l’ex cognata Cecilia Rodriguez e la sua presunta attrazione nei confronti della giovane donna.

Al Grande Fratello VIP stiamo assistendo a numerose confessioni, molte delle quali uscite dalla bocca di Antonino Spinalbese. Questa volta, chiacchierando con Edoardo Tavassi e Luca Salatino, ha affermato che la sorella della sua ben nota ex ragazza Belen Rodriguez, Cecilia, assomiglierebbe all’influencer spagnola Oriana Marzoli, con la quale ha dei “contatti”.

GF VIP: Spinalbese innamorato di Cecilia Rodriguez?!

Il gieffino spezzino, durante le confessioni notturne fatte con gli amici della casa più spiata d’Italia, ha paragonato la sua ex cognata Cecilia, nonché zia di sua figlia Luna Marì avuta con Belen pochi mesi dopo l’inizio della loro love story, ad una giovane influencer iberica con la quale avrebbe una “liaison” infuocata.

In altre parole, Antonino sarebbe attratto dalla zia di sua figlia, nonché sorella della sua ex. Insomma, per far rimanere tutto in famiglia, diciamo. Ma andiamo a leggere le parole esatte pronunciate dal parrucchiere ligure e riportate da Boccy:

“Il fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci.

Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì me l’ha raccontato lei.”

Da queste prime frasi sussurrate nella notte possiamo capire che il giovane spezzino conosca bene “i suoi polli” e sappia cosa fare in modo dettagliato. Ma benché Antonino Spinalbese non abbia mai fatto i nomi di Belen o di sua sorella Cecilia, il riferimento alle due ragazze argentine è sembrato lampante. Come possiamo evincere anche da queste frasi sempre dette dal nostro hair-stylist:

“Sai a chi assomiglia? Alla sorella di… Sì identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona, non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì è bravissima”.

Con queste confessioni, dunque, il giovane gieffino sembra non essersi tolto dalla testa la famiglia Rodriguez. Specialmente le giovani e famose donne sudamericane che ne fanno parte. Vedremo poi che cosa replicheranno le sorelle Rodriguez o se lo lasceranno “crogiolare nel suo brodo di giuggiole”.