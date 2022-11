Andrea Bocelli in Paradiso: la sua villa è da mozzare il fiato, 3 piani con vista spettacolare

Il famosissimo tenore italiano vive in una dimora a 3 piani con una vista spettacolare. Sbirciamo qualche foto di questa magione da mille e una notte.

Andrea Bocelli è un tenore italiano che grazie alla sua potente, maestosa e stupefacente voce è stato in grado di allietare le orecchie di tutte le persone del mondo. Sentimenti che spesso sfociano poi in commozione, perché la sua voce riesce a toccare anche determinate corde dei nostri cuori. Infatti, è riuscita a raggiungere anche l’estremo oriente, il Giappone! Andrea Bocelli continua ad esibirsi per il suo pubblico mondiale.

Inoltre, adesso è accompagnato, sia in modo fisico che canoro, dai suoi due figli che condividono con lui la passione per la musica, la piccola Virginia e Matteo. La loro ultima esibizione si è tenuta in Inghilterra, presso la Royal Family in occasione del Memorial Day. Oltre a tutto il pubblico londinese, anche Re Carlo III d’Inghilterra si è commosso, sentendo queste tre voci divine.

Essendo un personaggio pubblico, Andrea Bocelli è conosciuto da moltissime persone che sanno della sua straordinaria carriera ma, purtroppo, non sono al corrente della vita privata del tenore. Si sa soltanto che ha 3 figli e una seconda moglie. Però, adesso entreremo persino a casa del Sig. Bocelli!

Grazie al successo ottenuto in questi anni di splendida carriera, Andrea Bocelli si è potuto permettere il lusso di mettere da parte abbastanza soldi per potersi comprare una villa enorme dove andare a vivere con la sua famiglia.

Questa magione a 3 piani si trova a Forte dei Marmi e poco tempo fa ha subito un tentativo di furto. Fortunatamente, grazie alle guardie del corpo e alle telecamere, la rapina è stata sventata in tempo.

Andrea Bocelli ha voluto mostrare la sua abitazione ai suoi fan e lo ha fatto tramite la rivista Gente. La villa in questione è così composta: ha 10 camere da letto, 3 pianoforti, uno studio di registrazione, dove Bocelli si diletta anche con star internazionali (come Ed Sheeran, che di recente è stato suo ospite) e una piscina interrata nel fantastico giardino che accerchia la casa. Qui, ogni estate, Andrea si rilassa con delle nuotate nella pace dei sensi.

Questa villa è del 1800 e ci sono voluti 3 anni per ristrutturarla e renderla agibile e da 18 anni Andrea Bocelli la abita con la sua seconda moglie Veronica e la sua amata figlia Virginia.

Ha voluto il meglio per le persone a lui più care. In più, questa villa Bocelli gode di una vista straordinaria: infatti, si affaccia sul mare toscano. Insomma, un angolo di Paradiso per un tenore dalla voce celestiale.