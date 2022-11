Anticipazioni su Sanremo 2023: artisti in gara, nuove regole e un clamoroso ritorno dopo 20 anni | indiscrezioni

Amadeus presenterà ancora una volta il Festival di Sanremo e ha già rilasciato dichiarazioni interessanti a proposito degli artisti che abiteranno il parco più ambito d’Italia. Ecco tutte le indiscrezioni in esclusiva sull’edizione 2023.

Tutto su Sanremo 2023

Anche quest’anno al timone di Sanremo ci sarà Amadeus, ormai conduttore fisso del festival della musica italiana. Le domande dei più curiosi sono molte: chi saranno gli artisti in gara? Fiorello lo affiancherà come sempre?

A rilasciare indiscrezioni inedite su Sanremo 2023 è Il Fatto Quotidiano Magazine, che porta all’attenzione alcune novità introdotte per volere dello stesso conduttore. Questi cambiamenti rispecchiano la nuova visione delle cose e creeranno un festival della musica dal tocco moderno.

”Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara…”, ha affermato Amadeus. ”Elisa, Morandi e Ranieri si sono messi in gioco e hanno partecipato. Credo che questo sia il futuro del Festival col ritorno dei ‘Big’. Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘Loro sono i miei super ospiti”’.

Amadeus sembra intenzionato a vestire i panni di un vero e proprio direttore artistico, pronto a privilegiare la gara canora e tutti gli ospiti che la renderanno possibile.

Tra i cambiamenti, l’eliminazione di un termine, molto utilizzato durante la cinque giorni all’Ariston. ”Ho eliminato la parola ‘super ospite’, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa…”.

Questo divieto, però, non vale per gli ospiti stranieri, che non rischierebbero di ”offuscare” gli artisti italiani in gara.

Il conduttore conferma la presenza della famosissima influencer italiana, Chiara Ferragni, che vedremo come co-conduttrice durante la prima e l’ultima serata. Un debutto nel mondo della conduzione attesissimo, che speriamo non ci deluda.

Amadeus ha rivelato inoltre un altro personaggio noto che lo accompagnerà in questo emozionante viaggio. Stiamo parlando di Gianni Morandi, che oltre a stare al fianco di Amadeus, avrà un ruolo fondamentale per il festival.

Sarà proprio lui a svelare i nomi ufficiali degli artisti ammessi al festival 2023. I concorrenti saranno svelati il 4 dicembre, durante il Tg1 delle 13:30, ma nel mondo dei media è già trapelata qualche succosa indiscrezione.

I due artisti certi

Fq Magazine che ha dato per certi due artisti molto amati: Giorgia e Marco Mengoni. A proposito di Giorgia, si è parlato anche di ”una serrata trattativa e opera di convincimento della casa discografica Sony”.

La stessa Giorgia ha rilasciato dichiarazioni ambigue attraverso i suoi profili social.

”Sanremo? Me lo chiedono in tanti; se andassi non potrei dirlo. Posso dire che sono molto lusingata per queste richieste. Questo Sanremo é diventato una macchina meravigliosa e fatta bene, troviamo tanta musica, anche la più diversa…”. La cantante ha poi chiosato: ”Non lo so! Certo, poi devo dire che emotivamente non ce la farei! Ero giovane quando l’ho fatto. Ho vinto i tre premi (primo, secondo e terzo posto) come Nilla Pizzi”.

Altri artisti che potrebbero salire sul palco secondo quanto rilasciato su Fq Magazine sarebbero Gino Paoli, Nada, Luigi Strangis, Tananai, Francesca Michielin, Madam, Lazza, Paola e Chiara di nuovo insieme, Levante, il duo Colapesce e Dimartino ed Elodie.

Ricordiamo che l’Ariston quest’anno si accenderà dal 7 all’11 febbraio e che la partita per conquistare il palco non è ancora chiusa, quindi ”i giochi sono ancora aperti e fino al 30 novembre c’é ancora tempo per mandare un brano…”. Si legge: ”Queste sono solo alcune delle ipotesi dei ‘Big’ che potrebbero partecipare…”.

Anche il padrone di casa recentemente ha ammesso che le cose sono “ad un punto molto buono, ma c’è ancora margine di tempo”. Insomma, tutto può ancora succedere, non ci resta che aspettare.