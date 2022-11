Renga innamorato pazzo di lei. Le foto che li vedono insieme fanno il giro del web

Francesco Renga è innamorato ma non si tratta di Ambra Angiolini, è un’altra donna per la quale ha perso la testa e si vede dalle foto. Ecco di chi si tratta.

Francesco Renga è cantante e cantautore, sicuramente uno dei più amati dal grande pubblico sia per le sue doti artistiche che per la sua bellezza. Lo ricordiamo per tanti brani di successo, uno più emozionante dell’altro. Tra questi c’è l’indimenticabile Angelo che trionfò al Cinquantacinquesimo Festival di Sanremo.

Il cantante udinese è nato nel 1968 e a Udine ha trascorso solo i primi due anni della sua vita prima che i genitori si trasferissero a Brescia per esigenze lavorative. Francesco ha una sorella gemella, Paola, alla quale è profondamente legato e che ha dato vita ad un’associazione culturale chiamata Officina Creativa.

Le nuove generazioni non ricorderanno forse che gli esordi di Renga nella musica sono stati nei primi anni 2000 con la sua band chiamata Timoria. Si è distinto nel panorama musicale facendosi notare dal grande pubblico con la canzone Raccontami presentata a Sanremo Giovani, e grazie alla quale gli viene conferito il prestigioso Premio della Critica.

La notorietà di Francesco Renga cresce appena qualche anno dopo, appunto con la partecipazione e la vittoria alla cinquantacinquesima edizione del Festival di Sanremo nel 2005 con il brano Angelo. Francesco Renga è stato inoltre giudice del Talent Show All Together Now, condotto da Michelle Hunziker.

Questa non è la sua prima esperienza come giudice, poiché lo stesso ruolo lo ha ricoperto in maniera impeccabile anche ad Amici e The Voice. Per quanto riguarda la vita privata del cantante, tutti conoscono l’indimenticata storia d’amore, durata undici anni, con l’attrice Ambra Angiolini, con la quale ha avuto due figli Jolanda e Leonardo.

Francesco Renga è molto amato anche per la sua presenza molto attiva sui social dove condivide cose del suo lavoro e della sua vita con gli oltre cinquecentomila follower.

A quanto pare dopo un periodo pressoché tranquillo Francesco Renga si sarebbe innamorato di nuovo. Come sappiamo bene la lunga storia con Ambra Angiolini ora giudice di X – Factor non è mai sfociata nel matrimonio e si è conclusa ufficialmente nel 2015. Oggi per Renga c’è un nuovo amore, ma di chi si tratta?

La nuova storia d’amore di Francesco Renga

Ambra Angiolini ha sempre ammesso di aver riscontrato molte difficoltà nel superare la fine della sua storia con Renga, ma poi come sappiamo lei ha avuto una relazione con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, anche questa finita a causa dei continui tradimenti di lui.

Francesco Renga da parte sua sarebbe rimasto sempre da solo, salvo il flirt a lui attribuito (e mai confermato) con Anna Tatangelo, sua collega giudice in All togheter now. Circa tre anni fa però Renga è uscito allo scoperto con alcune foto da lui pubblicate sui social dove faceva gli auguri alla sua nuova compagna.

Anche i rotocalchi più famosi del resto lo hanno paparazzato in compagnia della sua nuova compagna in momenti privati della loro vita anche se di lei si sa davvero poco.

Il suo nome è Diana Polloni e i due stanno insieme da quasi sei anni, lei è una ristoratrice bresciana.