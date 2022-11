Impressionante, è uguale a Lady Diana. Charlotte incanta tutti / Foto incredibili

La secondogenita di William e Kate ha il visetto delizioso, lo sguardo e il sorriso carismatici e genuini come la nonna Diana.

I futuri regnanti d’Inghilterra, William e Kate, hanno tre meravigliosi eredi, tutti caratterizzati da qualità diverse, che li rendono unici. Il primogenito George, futuro Re dopo suo nonno Carlo III e suo padre, da piccino era vivace e giocherellone, adesso ha acquisito l’aplomb degno di un futuro regnante; la femminuccia Charlotte, sempre composta ed elegante, spicca molto per la sua innata regalità; ed infine abbiamo Louis, il birbante della Royal Family.

William, durante le svariate interviste, non ha mai perso l’occasione di affermare quanto sia addolorato del fatto che sua madre Diana non ha potuto provare la gioia di essere nonna. Il futuro Re è certo che la sua mamma sarebbe stata amorevole ed affettuosa con i nipoti.

Wiliam ha sofferto moltissimo per la perdita della madre, e ancora oggi il dolore è vivo e arde nel suo cuore, tanto da spingerlo a ricercare nei suoi figli dei tratti che potessero ricordargli la sua adorata genitrice. Tratti che ha riscontrato in sua figlia Charlotte.

Da quella fatidica notte parigina del 31 agosto 1997, quando Lady Diana morì in un incidente stradale, la vita dei due fratelli William e Harry è cambiata radicalmente.

I due sono sempre stati uniti, sia nel bene che nel male, ma poi, piano piano, si sono incamminati su strade diverse ma parallele, fino a quando Harry si è sposato con Meghan e sono iniziate a formarsi delle crepe sempre più profonde nel loro rapporto, che li hanno portati a svoltare l’angolo delle rispettive vie e a non ritrovarsi più in sintonia.

Da quando la principessina Charlotte è nata, ovvero il 2 maggio del 2015, ha incantato l’intero regno, e non solo, con la sua bellezza fine e regale, degna di un membro della Famiglia Reale.

Più cresce e più si nota questo carattere gentile ma allo stesso tempo sicuro e vigile. In molti l’hanno sempre paragonata alla ormai defunta Regina Elisabetta, ma adesso è saltata fuori una foto che mostra come, in realtà, la piccola Charlotte sia la copia esatta di Lady Diana.

Sul social media Instagram è apparso un collage di foto che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta. Si tratta della comparazione di due foto, in bianco e nero, della principessina Charlotte e della principessa Diana. La foto di Lady D è del 1971 ed in entrambe, la nipotina e la nonna sorridono allo stesso modo, con uno sguardo uguale: simpatico ma posato allo stesso tempo.