Romina Carrisi smaschera sua madre: “Ecco com’è in realtà…”. Spiazzante!

Romina Carrisi figlia più piccola della celebre ex coppia Albano e Romina Power ha deciso di mostrare un’immagine inedita di sua madre. La foto rivela un lato nascosto di Romina Power ma la Carrisi giura: “è proprio così…”

Albano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più famose della musica italiana. Sposati per oltre trent’anni, i due attualmente sono rimasti in buoni rapporti soprattutto perché da qualche anno a questa parte hanno ripreso a cantare nuovamente insieme.

La loro carriera conta successi internazionali ed ancora adesso Albano e Romina Power continuano a viaggiare in giro per il mondo per portare i più grandi brani a tutti i loro ammiratori. Al di là della loro importante carriera, Albano e Romina hanno avuto un’intensa storia d’amore incoronata con l’arrivo di quattro figli.

Purtroppo, però, a causa della scomparsa in circostanze più che sospette della loro primogenita Ylenia il loro matrimonio è giunto al capolinea e la coppia sentimentalmente ha preso strade diverso. Albano ha ritrovato l’amore con la showgirl Loredana Lecciso dalla quale ha avuto altre due figlie. Il cantante vive insieme alla sua famiglia a Cellino San Marco ma non rinuncia alle tournée in compagnia della sua ex moglie, Romina Power.

Romina è davvero una delle voci più belle della nostra musica oltre che una grande artista in toto: pittrice, conduttrice e grande donna dello spettacolo. Sua figlia Romina Carrisi, invece, è molto pù attiva sui social network mentre posta immagini della sua vita privata e del suo lavoro per i suoi numerosi followers.

La donna è ospite fissa del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, conquistando anche lei un bello spazio all’interno del palinsesto televisivo italiano. Il rapporto tra madre e figlia è davvero strettissimo tanto che la Carrisi ha deciso di rivelare un lato nuovo della sua mamma famosa.

La foto social di Romina Power

Tutti conoscono il look di Romina Power che durante i concerti e le dirette si presenta sempre in outfit molto eleganti e chic. Con lunghe e sgargianti casacche e pantaloni fluenti per la Power sembra impensabile immaginare un aspetto diverso.

Eppure, Romina Carrisi proprio sul suo profilo Instagram posta una foto di sua mamma in un look veramente casual ma molto divertente. La cantante indossa una felpa coloratissima e il cappuccio in testa con occhiali altrettanti luminosi. Romina sorride divertita mentre fa il segno di vittoria.

Sua figlia accompagna l’immagine con una didascalia super ironica: “Una mamma teenager” in segno di un legame tra mamma e figlia unico e inimitabile.