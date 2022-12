Ernst Knam è raccomandato, “Il merito del mio successo è di…”, spunta la verità sul re del cioccolato

Ernst Knam è stato soprannominato “Re del cioccolato” per la sua bravura nel creare prelibatezze col cioccolato. Le sue creazioni sono conosciute e ammirate in tutto il mondo ed è molto attivo anche in Italia, dove è stato tra i giudici di diverse trasmissioni culinarie.

Ernst Knam ha rivelato un particolare della sua carriera che sta facendo molto discutere. Infatti pare che il suo successo non dipenda da lui, ma da un’altra persona, tra l’altro impensabile. Ecco che cos’ha rivelato il pasticcere e perché se ne sta parlando così tanto.

In Bake Off ha spaventato schiere di concorrenti coi suoi modi severi, che però nascondono una grande passione per la pasticceria e un modo per spronare gli aspiranti pasticceri a dare del loro meglio e non arrendersi di fronte alle difficoltà. Knam è conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni e sono tanti i giovani che lo prendono come modello per avere successo nel lavoro.

Ernst Knam: “Tutto merito suo”

Il pasticcere tedesco naturalizzato italiano è diventato famoso in Italia, prima che per la sua partecipazione a Bake Off, per il suo impiego come cuoco in ristoranti stellati in Germania, Scozia, Svizzera e Inghilterra. In Italia ha lavorato con Gualtiero Marchesi e in seguito, nel 1992, ha deciso di aprire una pasticceria tutta sua a Milano.

È proprio durante questa esperienza in proprio che decide di dedicarsi all’arte del cioccolato, stupendo tutti con le sue creazioni. Nel 2014 vince il titolo di campione di cioccolateria, ottenendo così la fama che lo ha portato in televisione. I VIP amano le sue creazioni e il pasticcere è molto richiesto per rendere uniche le occasioni speciali.

Sembra però che dietro il suo successo ci sia un’altra persona. Davvero i risultati che ha raggiunto non sono farina del suo sacco? Ernst Knam ha rivelato che deve tutto a una persona a lui molto vicina, senza la quale non sarebbe mai riuscito ad arrivare dov’è ora.

Ebbene, la persona in questione è sua moglie Alessandra Mion che, come ha raccontato il pasticcere, lo ha sempre supportato e gli ha lasciato gli spazi che gli servivano per seguire la sua carriera. I due sono innamoratissimi e sui social entrambi condividono le foto del tempo che passano insieme.

La moglie di Knam è responsabile marketing e commerciale della Knam srl, società del marito. I due hanno avuto due figli e in totale il pasticcere ne ha quattro, di cui due avuti da una relazione precedenti. I loro nomi sono Claudius, Carlos, Giorgio e Anna. Niente paura, quindi: Knam è tutt’altro che un raccomandato.