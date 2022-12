“Ci ho riprovato…”, clamorosa confessione di Trussardi. Tutta la verità su Michelle Hunziker

“Ci ho riprovato ma…”: a parlare è Tomaso Trussardi che rivela qualcosa di sorprendente sull’ex moglie Michelle Hunziker. Trussardi racconta finalmente il suo punto di vista su una delle storie più chiacchierate dell’ultimo anno.

Si parla ancora di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e le ultime notizie che vi abbiamo riportato parlavano di un ritorno di fiamma tra i due che un anno fa avevano annunciato la loro separazione.

A gennaio del 2022 è stata annunciata la separazione tra i due dopo sette anni di matrimonio e due figlie. A Michelle Hunziker sono stati attribuiti diversi flirt nel corso della sua vita tra un amore e l’altro, l’ultimo è saltato fuori proprio nel periodo di separazione da Trussardi e come vi abbiamo raccontato si trattava di Giovanni Angiolini, un ortopedico che aveva anche partecipato al Grande Fratello.

Ma le notizie che hanno ruotato intorno alla ex coppia in quest’ultimo anno sono state tante e, infatti, come abbiamo riportato in più occasioni, dopo la separazione ufficiale annunciata i due hanno condotto vite separate, lui preso dai suoi impegni di Amministratore della casa di moda dividendosi il tempo con le figlie e, sembra, senza alcuna nuova relazione, e lei presa anche dalla sua altra famiglia, quella con Aurora Ramazzotti che di recente in questo periodo incinta in stato avanzato. Proprio in queste feste natalizie sono comparsi alcuni scatti in famiglia di Aurora con il pancione e mamma Michelle accanto a lei.

Questo 2022 che volge al termine non è stato certamente positivo per le coppie, poiché sono state diverse quelle la cui storia d’amore si è conclusa e molte di queste sono state coppie celebri. Eppure dal giorno della festa di compleanno della figlia Sole dove i due Michelle e Tomaso si sono ritrovati insieme per festeggiarla non si fa che parlare di un riavvicinamento dovuto anche ad alcuni scatti che hanno lasciato intendere questa cosa.

Secondo il settimanale Chi, che si è occupato della vicenda, sembra che ci sia stato per davvero un riappacificamento e ciò sarebbe stato provato dalla famosa foto sotto casa di Michelle che lasciava intendere che Tomaso avesse appena passato la notte dalla ex moglie. Gli eventi successivi a questo scatto, dicasi il compleanno di Sole e la cena nel ristorante piemontese con relativa foto andrebbero a confermare questa teoria del ritorno di fiamma.

Ma dopo tutte queste ipotesi e notizie che sono circolate a parlare adesso è lui. Ecco cosa ha detto.

Parla Tomaso Trussardi: è stata l’amore della sua vita

Ebbene sì, con una mossa che mai ci saremmo aspettati Tomaso Trussardi ha rotto il silenzio e ha detto la sua su questa storia, innanzitutto ha rivelato che la ex di Eros Ramazzotti è stata la donna che ha amato di più nella sua vita. Dopo dieci anni di matrimonio, ha detto Trussardi, prova ancora qualcosa di profondo anche se è tutto cambiato. Stando a quanto ha rivelato lui tra le motivazioni che li hanno spinti a dirsi addio c’è il modo diverso di vedere la vita.

Stando a queste ultime dichiarazioni quindi non ci sarebbe nulla di vero rispetto al riavvicinamento tra i due e dunque la coppia sarebbe ancora “scoppiata”. Ma non è del tutto vero perché sembra che un tentativo di ricucire i rapporti, anche per il bene delle figlie sia stato fatto ma poi sarebbe tutto naufragato nuovamente. Per altro nelle ultime settimane si è parlato spesso di un rapporto non proprio sereno fra Trussardi e Aurora Ramazzotti.

Da parte sua Tomaso Trussardi ha confidato ad alcuni suoi amici fidati di aver fatto diversi tentativi per riconciliarsi con Michelle. Pipol scrive:

“Lui avrebbe confidato agli amici di averci riprovato, ma nulla sarebbe servito a ricomporre le fratture del rapporto”.

Come ricorderete chi aveva espresso una sua opinione al riguardo era stato Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, che in un’intervista a Oggi aveva detto che i due avrebbero trovato l’armonia pur non tornando a convivere.

Naturalmente Trussardi ha più volte detto di voler essere più presente possibile con le figlie e anche Michelle Hunziker è aperta al dialogo con l’ex marito poiché l’interesse di entrambi è quello di far stare bene le figlie. Un rapporto quello tra Hunziker e Trussardi decisamente diverso da quello tra Blasi e Totti che invece negli ultimi mesi si sono fatti la guerra. Celeste e Sole stanno con Michelle e Tomaso può vederle quando vuole.