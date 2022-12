Alessandro Egger: la madre è una nobile Savoia, da non credere. Pesante scontro tra i due

Alessandro Egger, modello serbo-italiano, ha raggiunto la notorietà partecipando a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Durante le puntate ha avuto modo di parlare del difficile rapporto con la madre. Ma sapete di chi si tratta? Non ci crederete mai.

Alessandro Egger ha raccontato di sua madre durante una puntata di Ballando con le stelle e purtroppo sembra che il loro sia un rapporto molto difficile, con un astio mai affrontato che sta rendendo difficili le cose tra i due. Ma sapete chi è la madre? Difficile crederlo, ma si tratta di una nobildonna di una casata molto conosciuta.

Oggi lo conosciamo tutti come concorrente di Ballando con le stelle, ma Egger in realtà è attivo nello show business da tanti anni, anche se in pochi lo sanno. Il suo volto infatti è molto famoso, lo abbiamo visto tutti ma non ce lo ricordiamo, o meglio, non sapremmo associarlo a ciò che ha fatto.

Alessandro Egger in guerra con sua madre

Dovete sapere infatti che il modello è stato per anni il volto della Kinder. Proprio così: quel bambino biondo sorridente sulle barrette Kinder era proprio Alessandro Egger. La sua carriera è iniziata nella pubblicità e poi è proseguita quando è diventato più grande e ha fatto apparizioni in diversi programmi, come Pechino Express. Inoltre è stato anche parte della produzione di House of Gucci.

In pochi sanno qualcosa della sua famiglia, ma nelle ultime puntate del programma Egger si è aperto e ha raccontato del rapporto con sua madre, una relazione piuttosto dolorosa: “Non mi piace parlare in maniera negativa di nessuno, il nostro è un rapporto che non esiste. Credo abbia deciso di vivere senza di me, e io l’ho accettato finalmente” ha detto.

Il modello ha rivelato che è stato cacciato di casa quando aveva solo 17 anni, poi ha continuato: “La vita va avanti, sei tu che dai importanza alle cose, scegli tu a cosa dare importanza”. La risposta della madre non si è fatta attendere, ma sapete di chi si tratta?

Ebbene, la madre di Egger è Cristina Vittoria Egger, Gran Dama della Casa dei Savoia, molto conosciuta nel mondo della moda. La donna ha replicato alle accuse, anche se la Rai non le ha permesso di farlo durante la trasmissione.

“Mio figlio, Egger Alessandro, sta facendo il programma Ballando con le stelle e in diverse puntate ha ribadito che l’ho abbandonato e cacciato di casa. La Rai non ha voluto darmi diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero!“