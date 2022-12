Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Ballando con le stelle | Il duro colpo al programma. C’entra il fidanzato!

Selvaggia Lucarelli giornalista e personaggio televisivo italiano è ben nota per non trattenersi mai. Anche questa volta ha deciso di parlare e di dire la sua opinione rispetto ad un argomento molto scottante e che la riguarda da vicino. I social infiammano e il suo compagno è coinvolto.

Selvaggia Lucarelli, giornalista ed opinionista di Ballando con le stelle, non sarebbe se stessa se non fosse così diretta e audace nelle sue esternazioni. La donna, infatti, ha espresso anche questa volta il suo punto di vista su una questione abbastanza personale che riguarda il suo Fidanzato Biagiarelli concorrente ufficiale di Ballando con le stelle ora eliminato dalla competizione.

La relazione tra i due dura da un bel po’ di tempo ed in molti si sono domandati prima dell’inizio della stagione in che modo la presenza della Lucarelli avrebbe potuto influire sula partecipazione di Lorenzo dato il loro legame. In verità, Lorenzo è stato poi eliminato così l’ombra della raccomandazione è stata spazzata via ma non senza polemiche.

In effetti, questa edizione di Ballando con le stelle è stata segnata da diverse problematiche a partire dallo scivolone di Iva Zanicchi colta mentre pronunciava una parola fuori luogo fino al caso Enrico Montesano. L’attore è stato, infatti, squalificato dopo aver indossato una maglia d’ispirazione fascista lasciando il pubblico davvero sconvolto.

Insomma, quest’anno la trasmissione condotta da Milly Carlucci ne ha avute veramente per tutti. Nonostante questo anche nella corrente edizione di Ballando con le stelle, giunto quasi alla finale, ha raggiunto un ottimo successo. Adesso però la querelle riguarda la giurata più irriverente dello show la quale ha risposto a domande scottanti soprattutto riguardo al suo fidanzato Lorenzo.

La polemica di Selvaggia Lucarelli

Nel box di domande lasciato ai suoi followers su Instagram la Lucarelli risponde ad alcune questioni sollevate dagli utenti. Alla domanda “Con quale ballerino o ballerina avrebbe avuto più possibilità Lorenzo di arrivare in finale?” La Lucarelli ha replicato così: “Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata”.

Secondo Selvaggia, quindi, la sua presenza nel programma non ha fatto altro che penalizzarlo tanto che forse con un’altra donna al suo fianco, Lorenzo avrebbe potuto arrivare più in fondo. Non solo, la Lucarelli ha risposto ad un’ulteriore domanda inquisitoria riguardo chi ha più possibilità di essere ripescato.

Ed ecco che arriva la stoccata a Luisella Costamagna con queste parole: “Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità. Mara Carfagna, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Mara Carfagna è presidente di un partito e deputato, Luisella Costamagna si ritrova nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi”.

Niente da fare Selvaggia Lucarelli non conosce vie di mezze: deve sempre dire la verità anche a costo di risultare scomoda.