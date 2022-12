Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio, “Vi dico come stanno le cose” a Ballando con le Stelle

La parte della giuria più schietta e giudicatrice è in bilico sul suo futuro. Non si sa, infatti, se la Lucarelli continuerà a dare voti a Ballando con le Stelle.

A Ballando con le Stelle, programma tv in onda su Rai1 ogni sabato sera e condotto dall’instancabile Milly Carlucci, non mancano polemiche e teatrini litigiosi tra la giuria e i concorrenti.

Ma l’elemento che più sembra scatenare i vari terremoti è Selvaggia Lucarelli, quasi sempre al centro di ogni polemica. Ha battibeccato con tutti i concorrenti di questa diciassettesima edizione del ben noto programma: da Enrico Montesano, che è stato squalificato per una maglietta non consona usata durante gli allenamenti di ballo, a Iva Zanicchi, che ancora resiste e non demorde, un po’ per la sua verve infinita e un po’ per l’amore smisurato dei suoi fan.

Altre due questioni sono spuntate fuori riguardo Selvaggia: è stata fortemente criticata prima per aver deciso di partecipare a Ballando anche se, da poco tempo, era morta sua madre, malata da tanto di Alzheimer, a causa del Covid e poi per la partecipazione al programma del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Considerando il clima di tensione che è palpabile come mai prima d’ora in questa edizione di Ballando con le Stelle, sono nati dei dubbi circa il suo futuro da giurata. E non sono incertezze infondate, perché diversi quotidiani hanno messo in dubbio la sua futura posizione di giudice nella trasmissione della Carlucci.

Tra questi, è stato Libero a suscitare la risposta secca e repentina della Lucarelli, che ha così commentato: “Se l’ha scritto ‘Libero’ è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni”.

Selvaggia Lucarelli sta affrontando un periodo difficile della sua vita; ha perso da poco tempo sua madre e anche se lei ha il ruolo di “cattiva” del gruppo, la mamma è sempre la mamma; quindi, il dolore che si prova per la sua perdita è immenso.

Malgrado tutto questo, la Lucarelli ha comunque deciso di essere professionale e di fare il suo lavoro come sempre. Decisione, però, non condivisa dai telespettatori di Ballando con le Stelle, che non aspettano altro per fare quello in cui lei è la migliore: criticare, criticare, criticare.

Però, i guai non sono finiti qui, perché Selvaggia ha altri sassolini da togliersi dalla scarpa; soprattutto a proposito del suo fidanzato Lorenzo. La Lucarelli ha così promesso:

“E non ho ancora mai detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo… lungo capitolo di cui mi sono ben guardata di occuparmi, finché era in gara. Ma lo farò, perché merita anche quello”.

Dunque, sapendo delle intenzioni di Selvaggia Lucarelli, ne vedremo delle belle a Ballando. Come sempre. Inoltre, non sappiamo che cosa le accadrà nella prossima edizione, perché la giudice non ha detto nulla a riguardo. Non ci resta che aspettare.