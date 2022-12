Federico Fashion Style fuori tutta la verità: “Il mio orientamento sessuale…” | L’hair stylist sciocca tutti!

Federico Fashion Style sta passando un momento davvero turbolento. Dopo la fine della sua relazione ventennale con Letizia Porcu, l’hair stylist fa delle rivelazioni scioccanti lasciando tutti a bocca aperta.

Federico Fashion Style è sicuramente il personaggio televisivo di cui tutti parlano a causa della sua rottura con la madre di sua figlia Sophie Maelle avuta nel 2017 tramite fecondazione assistita.

Letizia Porcu e Federico sono stati una coppia per vent’anni e insieme hanno resistito alle polemiche di chi credeva che la loro unione fosse falsa. Tuttavia, il legame poche settimane fa, si è sciolto e tra i due ora è guerra aperta. Il parrucchiere dei Vip ha pubblicato recentemente delle storie su Instagram in cui accusava la madre di sua figlia di non permettergli di vedere la piccola Sophie e di soffrire moltissimo per questo.

Molti pensano che la rottura sia dovuta a Federico che secondo alcuni avrebbe condotto una vita parallela con altri uomini, dubitando, quindi, del suo orientamento sessuale. L’uomo ha sempre respinto queste accuse dichiarandosi più volte etero come ha fatto un anno fa alla trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Adesso, però, i rumors su di lui e la sua famiglia continuano senza sosta e stanco di dover difendersi ha deciso di rilasciare una scioccante intervista a Nuovo dove racconta tutta la verità.

Le dichiarazioni di Federico Fashion Style a Nuovo

In una recente intervista Federico non ci sta più! L’hair stylist ha confessato alcune cose importanti su di lui chiarendo la sua posizione nel legame con la sua ex compagna Letizia Porcu. Ecco cosa ha dichiarato in merito a quale fosse il suo vero orientamento sessuale: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”.

L’uomo non ha intenzione di dire tutto di sé e ha affermato: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla.

Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera”.

L’hair stylist, adesso, vuole concentrarsi solo sulla sua crescita lavorativa ma soprattutto cercare di dedicare il più tempo possibile a Sophie Maelle che sta subendo purtroppo questa difficile separazione.