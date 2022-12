Com’era Federico Fashion Style qualche anno fa? Un’altra persona, vi sorprenderà

Federico Fashion Style prima della fama aveva un aspetto diverso, abbiamo scovato uno scatto del passato che vi lascerà senza parole. Ecco com’era l’hair stilyst da ragazzo.

Federico Fashion Style è il parrucchiere di diverse star della televisione, amato da molte donne celebri, il suo vero nome è Federico Lauri e nel corso della sua carriera ha avuto un percorso sempre in salita che lo ha portato al successo, quasi fosse anche lui una celebrità, proprio come quelle alle quali la chioma.

Federico ha aperto il suo primo salone ad Anzio e da allora non si è mai fermato, con il suo lavoro ha incontrato tante celebrità, occupandosi appunto del loro stile e diventando a volte amico delle persone di cui ha curato l’immagine. Il suo talento lo ha portato perfino in televisione in programmi come Il salone delle meraviglie.

Ne Il salone delle meraviglie l’hair stylist ci porta a scoprire la sua giornata lavorativa tipo e il rapporto con i clienti. Molte di queste clienti sono volti noti dello spettacolo che hanno molto apprezzato il suo modo di lavorare tanto da portarlo alla fama. Ma la sua carriera non è recente, è iniziata diversi anni fa e ha radici nella sua infanzia, quando espresse sin da bambino la sua passione per questo mestiere e chi si accorse fin dal primo momento di questa cosa fu proprio sua madre.

Con il passare del tempo lo stesso Federico ha cambiato il proprio stile non restando mai uguale a se stesso. Oggi senz’altro ha uno stile che non passa inosservato, sempre brillante e originale, soprattutto e appunto nello stile dei capelli l’hair stylist ha cambiato spesso acconciatura. In una foto del passato che abbiamo scovato dal web è irriconoscibile.

Ecco com’era Federico Fashion Style

Federico Fashion Style sfoggiava un look diverso prima di diventare famoso e il cambiamento lo vediamo se paragoniamo una delle sue foto recenti con quella che vi proponiamo.

Se c’è una cosa che cambia spesso, questa è sicuramente il look, tutti noi nel corso della vita seguiamo e abbandoniamo mode e stili continuamente e così anche i vip. Soprattutto se un personaggio è noto e diventa esso stesso un’icona di stile è possibile che da un anno all’altro sfoggi look differenti.

Federico Fashion Style è proprio il perfetto esempio di look sempre diversi e originali tanto che se mettiamo a confronto una sua foto di quando non era famoso con qualcuna di quelle che girano oggi sul web, ci sembra di vedere due persone diverse. Negli ultimi anni Federico ha stravolto completamente il suo stile e oggi ha decisamente uno stile più esuberante con un’acconciatura differente rispetto agli anni passati. Vi ricordate com’era qualche anno fa?

La foto che vi mostriamo risale al 2015 ed è riportata dallo stesso account Instagram di Federico e come possiamo vedere ci sono delle differenze rispetto al look attuale. La diversa pettinatura sicuramente è la prima cosa che salta all’occhio. Oggi ha i capelli più morbidi in avanti e lunghi come sempre ma la piega è quella che fa la differenza. Di certo il look rappresenta sempre la sua personalità.