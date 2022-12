Vite al limite: Shannon Lowery, “Mi sto uccidendo”. Storia drammatica | FOTO

Si è verificato un evento drammatico che ha travolto un protagonista di Vite al Limite, il programma del dotto Nowzaradan in onda su Real Time. Ecco cosa è successo.

Vite al Limite è un programma di Real Time che in ogni puntata porta sul piccolo schermo la storia di una persona che soffre di disturbi alimentari, in particolare di obesità.

Durnate le numerose puntate su Real Time, è stata raccontata una storia che ha sconvolto gli appassionati telespettatori. Si tratta del percorso di una paziente, che si era presentata alla clinica del severo dottor Nowzaradan per cercare di perdere peso e riprendere in mano la sua vita una volta per tutte.

Nella nona stagione di Vite al Limite si è presentata nello studio del dottore una donna, Shannon Lowery, il cui peso superava i 300 kg. Una situazione difficile da gestire persino per il dottore più allenato della televisione.

Il più delle volte, infatti, i pazienti vogliono dimagrire, ma sono affetti da una grande depressione per via dei loro kili di troppo che li tiene legati a casa. Il percorso che affrontano è lungo e davvero faticoso, alcuni mollano, altri arrivano al traguardo, altri ancora purtroppo perdono la vita mentre tentano di farcela.

La storia che stiamo per raccontare è davvero delicata: la paziente, una donna di 40 anni, aveva ancora la vita davanti a sé, ma a causa del suo peso era immobile. Come un vegetale, doveva aspettare che il marito tornasse a casa dal lavoro per fare anche le cose più semplici durante la giornata, come alzarsi dal letto o lavarsi.

La donna quando si è rivolta al dottore di Real Time pesava 335 kg, un peso eccessivo che non le permetteva di condurre una vita normale e indipendente. Come per molti altri pazienti, dietro i kili di troppo si nascondono enormi sofferenze e traumi. In questo caso, la donna risentiva ancora di un terribile episodio che ha segnato indelebilmente la sua infanzia: l’abbandono da parte di sua madre.

Forse molti si ricorderanno della sua storia, perché Shannon Lowery portava dentro di sé un’enorme sofferenza che esorcizzava attraverso il cibo.

È passato molto tempo dalla sua partecipazione al programma, ma non abbiamo notizie di lei. Non sappiamo come sia diventata oggi, anche se alcuni tabloid sostengono che stia continuando il percorso iniziato con il dottore. La donna, quindi, sembra essere davvero intenzionata a mantenersi in forma.

Finito il programma, però, non ha ottenuto molti risultati: da 335 kg la Lowery è arrivata a pesare 316 kg.