Ballando con le Stelle: un giudice è stato fatto fuori. La situazione va degenerando

Da alcuni giorni le polemiche intorno a Selvaggia Lucarelli sono davvero tante e circolano intense tanto che si vocifera una conclusione anticipata del programma per la giornalista che potrebbe lasciare a breve il tavolo della giuria.

Selvaggia Lucarelli è conosciuta per la sua severità e intransigenza e le sue critiche hanno sempre suscitato malumore nel programma. Si parla da qualche giorno della possibilità di non riconfermarla la prossima edizione. Ecco cosa sappiamo.

Da alcuni giorni circolano intensamente dei rumors sulla possibilità che Selvaggia Lucarelli possa lasciare Ballando con le Stelle e che vi sia una forte possibilità che la giornalista non farà parte della giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle che gli autori e Milly Carlucci stanno già preparando. Al momento, fra le altre notizie, circolano anche le prime ipotesi su chi possa essere il vincitore dell’edizione in corso.

Al momento il più quotato è Gabriel Garko, lo ha ipotizzato anche Ema Stokholma: “Chi vincerà la trasmissione alla fine? Potrebbe vincere Gabriel Garko e non vorrei trovarmi contro allo spareggio con Gabriel Garko. Al podio ci vorrei arrivare, anche se sarà dura”.

Ema Stokholma non è l’unica a pensarla così, al momento Garko è il concorrente con il punteggio più alto e sicuramente uno dei più bravi. Ma a primeggiare negli argomenti top della settimana c’è sempre lei, Selvaggia Lucarelli sempre al centro di forti polemiche con gli altri giudici.

L’ultima delle accese discussioni che l’ha vista protagonista vedeva coinvolta ancora una volta Iva Zanicchi che la giornalista ha sempre criticato apertamente perché secondo lei non sa ballare e riesce ad andare avanti nella gara solo perché fa il suo solito “show” con tanto di barzellette sporche che Selvaggia Lucarelli ha detto apertamente di trovare squallide.

In seguito a quest’ultima polemica in difesa di Iva Zanicchi è intervenuto Guillermo Mariotto che ha definito Selvaggia Lucarelli una “scimmia arrabbiata che tira cacca sulla gente”. Da qui la polemica è proseguita, come spesso accade, sul web.

Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle

Questa del 2022 potrebbe essere per Selvaggia Lucarelli l’ultima edizione di Ballando con le stelle dove alla conduzione come sempre c’è Milly Carlucci, la quale si sta già occupando della prossima stagione di Ballando con le stelle e quindi sta prendendo decisioni sullo staff dell’edizione 2023.

Come abbiamo detto, molto spesso le polemiche legate alla Lucarelli proseguono anche sul web e un utente a proposito della giornalista ha scritto: “Alla luce di quello che sta venendo fuori, non credo che Selvaggia Lucarelli voglia e possa rimanere anche nella prossima stagione di ‘Ballando con le Stelle’. Tutto è diventato un trappolone per lei e non se lo merita come professionista”.

A quanto pare Selvaggia Lucarelli ha messo like a questo commento a riprova del fatto che condivide questo pensiero. Vieni quindi da domandarsi se questa non sia per davvero l’ultima edizione nella quale vedremo la Lucarelli. Ciò sarebbe confermato dal fatto che il clima in diretta è sempre più pesante, la situazione, ormai è evidente, sta degenerando.

Inoltre Selvaggia ha ricevuto pesanti critiche da Sara Di Vaira, Guillermo Mariotto ed Alberto Matano, in pratica le hanno fatto terra bruciata.