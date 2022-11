Federico Fashion Style: l’amante è un uomo e la moglie lo sapeva da anni. “pagherai in sede giudiziaria”

La storia tra Federico e Letizia Porcu è finita ufficialmente ma adesso l’hair-stylist che farà con il suo amante?

La relazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu è finita e questo lo sappiamo. Lo sappiamo anche perché lei era stanca di fare finta di non sapere che il parrucchiere più conosciuto avesse una doppia vita e che la condividesse con un uomo.

Ci domandiamo se siano notizie del tutto vere oppure no. Una cosa è certa: la coppia è scoppiata e per un motivo preciso, bisogna approfondirlo, però.

La settimana scorsa, Alessandro Rosica ha affermato che la relazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu è finita a causa della vita parallela che l’hair-stylist romano condurrebbe.

Infatti, l’uomo avrebbe un amante da anni e sarebbe un uomo. Federico, allora, ha risposto in questo modo: “Non ho vite parallele. Sappi che non ho nulla da temere e tu pagherai in sede giudiziaria. Trovati un buon avvocato e a presto”.

Ma andiamo a leggere che cosa ha replicato, anche in malo modo, l’esperto di gossip Alessandro Rosica durante una lunga diretta:

“Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo. Apprezza Letizia che non ti chiede denaro e non dice bugie. Lei è una bravissima ragazza. Tu non hai più dignità, l’hai persa. Nella tua vita sbeffeggi gli altri e sei un coglione. Letizia non lavora più da te e sta lavorando in un altro centro di parrucchieri.

Se ha messo degli orari per le chiamate è perché lei lavora. Ma lui può vedere la bambina sempre. Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. Chi è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico.”

Dopo di che, Rosica ha voluto aggiungere due parole anche sulla storia tra Federico e Letizia, dicendo:

“Si capisce che non stavano insieme, ma non è vera della cosa che si sono lasciati 3 anni fa. O dice che è sempre stato single o dice che ci stava fino a pochi mesi fa, si deve decidere. Lei non lavora più con lui anche questo ve lo assicuro. Ragazzi è tutto finto, nessuno dei due è santo.

Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non ce l’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo.”

Senza pensarci su due volte, Federico Fashion Style ha ribattuto, tramite i social, riferendosi direttamente alla Porcu e dicendo, tra copiose lacrime:

“Io non merito questo. Io ho dato sempre amore alla mia famiglia specialmente a mia figlia. Tanto le notizie c’è chi le da in maniera losca e velata dietro terze persone che dicono cose senza senso e danno delle informazioni non vere, e per quel poco che sanno sono sicuramente informazioni dette da chi ha vissuto con me. Perché sono cose che solo io e lei possiamo sapere! Sono solo cose riportate da lei! […] Cara mamma di mia figlia.

Oltre a Sophie a noi non ci lega nulla. Non siamo sposati, se fino a ieri ti avrei voluto bene perché per me tu sei stata una compagna di mezza vita. A oggi neanche più quello perché tutto ciò che mi stai facendo del male che un giorno quando tua figlia sarà grande capirà…nessuno può negare di sentire la figlia durante la giornata. Dici che sei stata cacciata dal lavoro.

Hai dato le dimissioni per motivi allucinati. Ti ho lasciato la casa e dici che sei stata cacciata. Tu pensi di distruggermi. Mi spiace per te, io continuerò a sorridere per l’amore della vita e di mia figlia.”

Dobbiamo aspettare le risposte di Letizia Porcu in merito a tutte queste affermazioni. Arriveranno a breve? Attendiamo con ansia.