Kate Middleton, l’annuncio spezza il cuore: l’immagine pubblicata terrorizza i sudditi | Non dovevate farlo!

Arriva un nuovo annuncio e riguarda proprio Kate Middleton, la foto pubblicata lancia il panico tra gli utenti e i sudditi. Non dovevate farlo!

Non solo i cittadini del Regno Unito sono grandi appassionati della vita della monarchia britannica. Anche in Italia quanto accade alla famiglia reale inglese suscita da sempre interesse e scalpore. A dimostrarlo è proprio quanto accaduto recentemente alla futura regina di Inghilterra, Kate Middleton.

Il temporaneo allontanamento di Kate dalla vita pubblica aveva destato la curiosità del mondo intero. Decine e decine erano state le teorie e le ipotesi per spiegare quanto accaduto alla consorte di William. Dalle accuse alle fantasie più disparate, cittadini di ogni nazione avevano congetturato circa la sorte della principessa del Galles.

La notizia diffusa da Kate sulla sua malattia ha creato apprensione e preoccupazione tra tutte le persone. Per questo gli occhi del mondo sono puntati ancora di più in questi giorni sulla famiglia reale.

A dimostrare la grande attenzione è la reazione che ha suscitato una foto che mostra Kate Middleton. L’immagine in bianco e nero pubblicata ha terrorizzato i sudditi. Ma cosa è successo?

La foto in bianco e nero di Kate e William per il loro tredicesimo anniversario di matrimonio: preoccupazione e apprensione tra i sudditi

Catherine Elizabeth Middleton, nata nel gennaio del 1982, è una delle principesse britanniche più amate dai sudditi. Il 29 aprile del 2011 Catherine e l’erede al trono del Regno Unito, il principe William, si sposarono il 29 aprile 2011, cinque mesi dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale.

A distanza di tredici anni da quel giorno, in occasione del tredicesimo anniversario di matrimonio, la coppia britannica ha condiviso sui propri profili ufficiali di Instagram uno scatto fotografico. La foto, in bianco e nero, ha destato la preoccupazione degli utenti del web e soprattutto dei sudditi.

La foto di Kate e William il giorno del loro tredicesimo anniversario di matrimonio

Dopo gli ultimi festeggiamenti natalizi, Kate non era più comparsa in pubblico. Settimane dopo era stata diffusa la notizia sulla malattia e sul ricovero della principessa. Kate aveva trascorso tredici giorni all’ospedale britannico, la London Clinic, per poi tornare all’Adelaide Cottage a Windsor. A seguito dell’intervento all’addome effettuato alla London Clinic, e dopo la degenza, Catherine era stata dimessa.

Alla notizia del ricovero avevano fatto seguito ipotesi circa una possibile crisi coniugale derivata da un avvicinamento di William all’ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Tutte queste notizie sono state smentite dalla dichiarazione ufficiale di Kate che ha parlato della sua malattia. Adesso che i sudditi hanno visto lo scatto in bianco e nero della principessa hanno riguardato con nostalgia e tristezza agli anni passati.