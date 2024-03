Kate Middleton non c’è più, William torna dall’amante di una vita: tale padre tale figlio | Ora si spiega tutto, lei ha…

Kate Middleton non è ancora tornata dopo l’operazione subita e le sue condizioni di salute allarmano, ma William sembra essere tornato dall’amante.

Tutto il mondo ha gli occhi puntati su Kate Middleton e su William. Ma cosa sta accadendo alla coppia reale più amata di sempre?

Kate non compare in pubblico dallo scorso natale, quindi da dicembre del 2023. Dopo alcune settimane è stata diffusa la notizia sulla malattia e sul ricovero di Kate. Ma adesso sembra che la sua assenza sia dovuta a ragioni ben diverse dai motivi di salute.

Indiscrezioni e pettegolezzi su Kate e William riconoscono che il futuro erede al trono abbia un’amante, Rose Hanbury, e che sia proprio lei il motivo per cui Kate non si faccia più vedere in giro.

Rose Hanbury è già definita la “nuova Camilla”. Possibile che William si comporti verso la moglie proprio come ha fatto il padre Carlo nei confronti di Diana lasciandola per l’amante?

Rose Hanbury è la “nuova Camilla”? I pettegolezzi confermano che William si sta comportando come il padre

Quando ormai due mesi fa Kate è stata ricoverata in ospedale, tutto il mondo è rimasto sorpreso dalla notizia. La principessa ha trascorso tredici giorni all’ospedale britannico, la London Clinic, per poi tornare all’Adelaide Cottage a Windsor. A seguito dell’intervento all’addome effettuato alla London Clinic, e dopo la degenza, Kate Middleton è stata dimessa.

I sudditi hanno iniziato a preoccuparsi per l’assenza di Kate, nonostante un comunicato diffuso a inizio marzo da Kensington Palace rassicurasse tutti sulle condizioni di salute della principessa. Tra i pettegolezzi relativi all’uscita di scena di Kate quello che si è affermato di più riguarda la presunta relazione di William con un’altra donna, l’ex modella Rose Hanbury.

Il vero motivo dell’assenza di Kate: la relazione tra William e l’amante esce allo scoperto

Tra le numerose ipotesi della lunga lontananza di Kate Middleton dalle scene pubbliche ha iniziato a circolarne una relativa alla crisi coniugale. La presunta amante sarebbe l’ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Queste speculazioni, in realtà, sono iniziate nel 2019 e da allora non si sono mai fermate.

Secondo alcune fonti citate da “Vanity Fair” e “Di Lei”, Rose Hanbury e William avrebbero avuto una relazione scoperta da Kate. Le voci sui presunti tradimenti di William sono aumentate durante questo periodo di malattia di Kate Middleton. I sudditi chiamano Rose Hanbury la “nuova Camilla”, paragonando l’atteggiamento di William a quello del padre Carlo. Come il re di Inghilterra avrebbe lasciato Diana per Camilla, allo stesso modo si sarebbe comportato William nei confronti di Kate.