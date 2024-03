Allarme della virologa, “Ci sarà una nuova Pandemia più aggressiva”: sembra inevitabile | Scatta il panico

La virologa Ilaria Capua ha avvertito di una notizia allarmante, ci sarà una nuova Pandemia ed è inevitabile, così ha detto.

La rinomata virologa Ilaria Capua ha recentemente diffuso un avvertimento che ha mandato brividi lungo le spine di molti: una nuova pandemia è in agguato, e secondo Capua, è inevitabile.

Ilaria Capua, conosciuta per la sua profonda conoscenza nel campo della virologia e la sua coraggiosa presa di posizione in materia di sanità globale, non ha mai esitato a parlare chiaro quando si tratta di questioni di salute pubblica.

E ora, con una serietà che non può essere ignorata, ha lanciato un campanello d’allarme che non possiamo permetterci di sottovalutare.

Mentre le nazioni del mondo ancora si riprendono dalla devastante pandemia da COVID-19, l’avvertimento di Capua porta con sé un senso di urgenza e preoccupazione. La domanda che ora si pone è: quali sono le basi di questa previsione? E cosa possiamo fare per prepararci a ciò che potrebbe venire?

Un’altra pandemia è inevitabile: la prospettiva di Ilaria Capua

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollevato l’allarme riguardante la possibile manifestazione di una nuova minaccia pandemica, notando l’esistenza della così denominata “malattia X”. Questo annuncio, se da un lato ha il merito di mantenere alta la guardia nei confronti delle future emergenze sanitarie, dall’altro risveglia timori e riflessioni sulla vulnerabilità della nostra società di fronte a tali eventi.

Con il persistere del Covid-19 nel mondo, seppur con sintomi meno gravi per le persone sane, la sensazione di precarietà permane. In merito a ciò, cosa pensa Ilaria Capua, rinomata virologa che da anni si occupa dello studio delle malattie infettive negli Stati Uniti e ora in Italia presso la John Hopkins University di Bologna?

Le riflessioni di Ilaria Capua: dove stiamo andando?

In un’intervista recente, Ilaria Capua ha espresso, dunque, un punto di vista che richiama alla realtà. Secondo la Caputa, dunque, “le pandemie sono eventi ciclici nel corso del tempo. Purtroppo, non possiamo ritenere di essere al sicuro per i prossimi duecento anni solo perché abbiamo affrontato il Covid-19″.

La ‘malattia X’ di cui parla l’OMS, dice “indica che, prima o poi, dovremo affrontare una nuova sfida“. Di cui non si sa cosa aspettarsi, neppure di cosa si tratta nello specifico ma secondo la Capua avverrà con certezza. “E potrebbe rivelarsi persino più devastante del Covid”. Queste parole, riportate anche dall’agenzia Adnkronos, riaffermano l’urgenza di una preparazione costante e ponderata di fronte alle emergenze sanitarie.