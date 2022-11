Covid al Gf Vip, finalmente esce la verità: “Ecco chi ha infettato i concorrenti” | A rischio il programma

Gli episodi di Covid tra i concorrenti del Gf Vip hanno destato molti dubbi sulla credibilità del programma: come hanno fatto a prendere il virus se non possono incontrare persone esterne e prima di entrare nel programma devono presentare un tampone negativo? Finalmente è arrivata la risposta che non lascia più spazio a dubbi: ecco cosa è successo.

La verità sul Covid al Gf Vip

A fare ingresso nella casa del Grande Fratello Vip quest’anno, oltre ai vipponi, si è aggiunto il Covid. L’esplosione del virus dietro la porta rossa del programma di Alfonso Signorini ha scosso l’opinione pubblica: tantissimi si sono chiesti come abbia fatto ad entrare in casa, visto che i concorrenti prima di iniziare il percorso si sottopongono a un test molecolare.

Nel tempo ha preso sempre più piede l’ipotesi che i vipponi abbiano contatti con il mondo esterno, a differenza di quanto raccontato. Finalmente, sappiamo la verità: ecco cosa è successo.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello prima di varcare la porta rossa devono sottoporsi a rigide procedure mediche, tra le quali è necessario risultare negativi al test molecolare da Covid.

Il mistero di come il virus possa essere entrato nella casa più spiata d’Italia si è infittito ogni giorno di più: l’opinione pubblica era davvero risentita e ha portato alla luce gravi ipotesi che hanno messo a rischio la credibilità del programma condotto da Alfonso Signorini.

Si è pensato, infatti, che i concorrenti abbiano avuto contatti con l’esterno, al contrario di come dovrebbe essere secondo le regole del gioco.

Oggi, però, è arrivata la risposta definitiva: stando a delle indiscrezioni, c’è il nome del concorrente che avrebbe avuto il virus in incubazione per giorni, infettando tutti.

I telespettatori più appassionati che seguono la diretta del Gf Vip 24 ore su 24 sanno che nelle ultime ore Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno fatto rientro in casa. Le due concorrenti, infatti, dopo un periodo di isolamento lontane dagli altri coinquilini sono risultate negative al Covid da lunedì. Anche di Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini sono potuti tornare in gara.

Resta in isolamento Alberto De Pisis, poiché debolmente positivo.

Tra i negativi c’è anche Pamela Prati, eliminata nelle scorse puntate, che ha confessato di essere voluta tornare subito alla routine, iniziando con un appuntamento dal parrucchiere ed una cena tanto desiderata dopo i giorni di isolamento.

Il paziente 0

Venendo al “paziente 0” della casa del Gf Vip, il giornalista Gabriele Parpiglia, durante la diretta da Casa Pipol ha fatto una dichiarazione molto forte, che potrebbe corrispondere a realtà. Il giornalista dopo un lungo ragionamento ha ipotizzato chi potrebbe essere il primo positivo che ha portato il virus in casa.

“Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. È entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare“, ha affermato.