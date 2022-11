Il famoso conduttore confessa di essere malato e la rete lo caccia, “Ho detto di avere il cancro e mi hanno licenziato” 

Il presentatore televisivo ha rivelato al Sun di essere stato licenziato dal programma “A Place In The Sun” dopo aver detto di essere malato. “Non mi hanno rinnovato il contratto, pur sapendo che volevo andare avanti”, lui è Jonnie Irwin.

L’uomo avrebbe solo sei mesi di vita e questa situazione è già di per sé molto drammatica se non fosse che a rincarare la dose ci si è messa anche la rete televisiva per cui lavora Irwin che lo avrebbe licenziato. Jonnie Irwin è un conduttore televisivo inglese molto famoso e la sua storia ha sconvolto il mondo intero. Nei giorni passati ha fatto una rivelazione molto drammatica, ha detto di aver contratto il cancro ai polmoni e che le metastasi hanno raggiunto il cervello nell’agosto del 2020. Ecco le sue parole: “Non so quanto mi resta da vivere, ma cerco di rimanere positivo e il mio atteggiamento è che sto vivendo con il cancro, non che sto morendo per causa sua”.

Quando ha fatto questo annuncio Irwin ha ricevuto molti messaggi di sostegno ma, inaspettatamente, anche un messaggio dall’azienda che nessuno si sarebbe mai aspettato, la Freeform Productions che produce il programma A Place In The Sun gli ha comunicato il licenziamento.

Così Jonnie Irwin ha raccontato la sua esperienza e ha commentato quanto gli è accaduto: “Quando le persone scoprono che hai il cancro, ti cancellano – ha raccontato il 49enne presentatore tv in un’intervista al Sun -. Sì, sono al quarto stadio ed è terminale, ma non sono ancora morto, quindi lasciatemi vivere la mia vita finché posso. Non appena ho detto ai produttori di “A Place In The Sun” della mia diagnosi, mi hanno pagato per il resto della stagione, ma non mi hanno rinnovato il contratto, pur sapendo che volevo andare avanti. Questo mi ha fatto male e mi ha spezzato il cuore. Mi sento enormemente deluso e ora non riesco più nemmeno a guardare la trasmissione”.

La storia di Jonnie Irwin

Era agosto del 2020 e in quella caldissima estate del primo anno di pandemia a Irwin diagnosticarono il cancro ai polmoni che già si era propagato al cervello. In quel periodo Irwin stava girando in Italia un episodio di A Place in the Sun quando improvvisamente gli si annebbiò la vista mentre guidava e di lì a poco gli avrebbero dato la diagnosi di cancro. Irwin iniziò a fare uso di un mix di farmaci, radioterapia e chemio che lo hanno tenuto in vita fino ad oggi e gli hanno permesso per un po’ di dedicarsi al lavoro, almeno fino ad oggi. Quindi, malgrado la rete abbia deciso di licenziarlo, lui non ha mai fatto pesare il fatto di avere il cancro e questo perché lui è molto appassionato del suo lavoro.

Rispetto al mancato rinnovo del contratto di lavoro con la produzione Irwin ha detto: “fa male. Mi ha spezzato il cuore. Mi sento enormemente deluso. Non posso nemmeno guardare la trasmissione adesso. Lavorare è davvero importante per me, mi impedisce anche di pensare al cancro.

Ma dai boss di A Place In The Sun” non ho avuto il sostegno che pensavo. Ho detto loro che volevo lavorare e quando ho detto che potevo procurarmi le note dei medici e del mio oncologo che ero idoneo a lavorare, loro mi hanno detto – testualmente – “non vuoi realmente seguire quella strada, vero? Nel giro di due settimane c’era un altro al mio posto in tv, mi hanno messo da parte per qualcuno più sano e questo ha influito sulla mia salute mentale, come se il cancro non fosse già abbastanza grave”.

Oggi Irwin ha deciso di godersi il tempo che gli rimane con la moglie Jess e i figli Rex e i gemelli Cormac e Rafa. Hanno viaggiato e si sono goduti il tempo insieme in famiglia.

Il Sun ha interpellato la Freeform che ha spiegato che il mancato rinnovo del contratto al presentatore sarebbe dovuto a un problema con l’assicurazione: “La società di produzione non è stata in grado di garantire un’adeguata copertura assicurativa per Jonnie. Ovviamente capiamo quanto questo debba essere frustrante per lui in questo momento così difficile.