Riccardo Fogli, straziante confessione sulla figlia: “Ho paura per lei” | Ha solo 9 anni

Riccardo Fogli racconta tutta la sua preoccupazione per lo stato di sua figlia. La confessione è straziante, ecco cosa ha detto.

Riccardo Fogli: “Non sono ancora pronto”

Conosciuto soprattutto per essere stato il frontman dei Pooh, Riccardo Fogli è un famoso cantante italiano. Oggi ha 75 anni e vive una vita lontana dai riflettori. In un’intervista esclusiva ha tirato le fila degli anni passati, facendo un bilancio della sua esistenza, talvolta doloroso.

Nell’intervista fiume Fogli rivela la sua paura per il futuro della figlia. La situazione è grave ed è motivo di forte preoccupazione per l’ex frontman dei Pooh. Ecco cosa sta succedendo.

Riccardo Fogli è stato legato sentimentalmente con Stefania Brassi. Dal loro amore è nato il figlio Alessandro, ha circa trent’anni. La seconda figlia, la piccola Michelle, invece è nata nel 2013 dal matrimonio con la giovane moglie Karin Trentini, di trent’anni in meno. Lei, la figlia minore, è motivo di grande preoccupazione per Fogli, che non pensa ad altro.

L’ex frontman dei Pooh è intervenuto ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio2 raccontando avvenimenti fondamentali della sua esistenza, da quando ha lasciato i Pooh, fino alla frequentazione con la collega Patty Pravo.

“È affascinante ora, cinquant’anni fa era di una bellezza travolgente.[…] – confessa – Ho fatto la figura del cretino che vede una donna, scappa e butta all’aria tutto. Avevo 22 anni.

Successe che dopo un po’ la notizia che c’era la storia tra uno dei Pooh e Patty Pravo provocò un leggero tam tam. Due giornali in tempi diversi uscirono con una foto dei Pooh e una foto di Patty Pravo. E lì successe il finimondo”.

La separazione dai Pooh è stato un momento di svolta della sua vita che l’ha fatto soffrire molto. La band, però, si è riunita 40 anni dopo, per la gioia del pubblico e dei componenti stessi, che hanno condiviso un pezzo di esistenza importante e travolgente tutti insieme.

La paura di Fogli

Ai microfoni della radio, Riccardo Fogli non ha parlato solo di gioie, ma anche di dolori e preoccupazioni. Tra queste, il pensiero maggiore attualmente è rivolto allo stato di sua figlia, la piccolissima Michelle. Fogli ha confessato di avere molta paura per il suo futuro:

“Mi spaventa solo perché ho una bambina di nove anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno… Mia mamma è in cielo dal 2000, spero che mi faccia da portavoce.

Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora”. E così ha ammesso a tutti di aver paura di morire e di non poterci essere per sua figlia.

Una confessione sincera e straziante che ha spettinato gli ascoltatori. Poi, la promessa di mantenersi in forma per essere sempre presente:

“Mi tratto bene, bevo acqua liscia, niente vino, sto bene, Dio mi ha dato energia e passione. Non ho paura di invecchiare, ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all’improvviso. Non sono ancora pronto…”.