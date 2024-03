Alfa, di cognome fa De Filippi: “raccomandato! Parente di Maria” | Scoppia la bomba sul giovane cantante

Il giovane cantante Alfa ha un cognome importante in Italia, De Filippi, e questo ha attirato le ire di molti per essere raccomandato, ma…

Alfa ha conquistato gli italiani con la sua faccia pulita e la sua spontaneità, ma ora c’è un’ombra che grava su di lui: dopo aver scoperto il suo vero nome, molti gli stanno dando del raccomandato.

Il vero nome del giovane è infatti Andrea De Filippi, e ora che ve lo abbiamo detto siamo sicuri che vi è scattato un campanello, lo stesso che è suonato nella mente di tanti altri: il ragazzo è parente della conduttrice tanto amata?

Questo significherebbe che il giovane potrebbe aver avuto un aiuto da Maria De Filippi e che per questo abbia raggiunto la vetta delle classifiche. Ultimamente la gente parla solo di questo.

La polemica si è fatta molto aspra e adesso sono in tanti ad accusare il rapper di essere un raccomandato. Ma cosa c’è di vero nella parentela? Il rapper sarà ospite domani a Verissimo e potrebbe chiarire il tutto, spiegando il legame con la conduttrice.

Il successo di Alfa

Alfa si è avvicinato al mondo della musica sin da piccolissimo: a soli otto anni ha cominciato a studiare chitarra e pianoforte, per poi avvicinarsi al mondo del rap e, durante l’adolescenza, partecipare a diverse gare di freestyle. La musica per lui è stata un riscatto: durante alcune interviste il cantante ha rivelato che quando era più giovane veniva spesso bullizzato, e la musica è stato l’unico modo per sopportare le angherie ed esprimere se stesso.

Il suo primo grande successo è il singolo Wanderlust! che viene certificato disco d’oro nel 2019. Nel 2020 scrive il brano Sul più bello, colonna sonora del film omonimo di Alice Filippi. Alfa conquista l’Italia con Bellissimissima nel maggio 2023: il brano diventa il tormentatone dell’estate e rimane alla quarta posizione della classifica italiana. Il cantante ha partecipato alla scorsa edizione di Sanremo con Vai!, posizionandosi al decimo posto. Molti, però, sostengono che il suo successo sia frutto di una parentela importante.

Alfa imparentato con Maria De Filippi?

La polemica non si arresta e molti continuano ad accusare il giovane cantante di essere un “raccomandato”. C’è anche però chi si è chiesto, per fortuna diremmo, se questa parentela è vera oppure il cognome è solo un caso, e indovinate un po’: i due non sono parenti! De Filippi non è un cognome che si sente spesso e per questo molti hanno subito associato il giovane alla nota conduttrice, ma in realtà i due non hanno alcun parente in comune.

Ma si sa che quando la polemica scoppia è difficile fermarla, quindi è probabile che sentiremo parlare ancora per un po’ di questo errore. Le malelingue preferiscono pensare che ci sia del marcio sotto, e chissà che non serva l’intervento di Alfa o di Maria De Filippi per calmare la situazione e tornare finalmente a vivere in pace. In realtà, in queste occasioni, come sempre il silenzio è la soluzione migliore: non è il caso di dare maggiore adito a certe voci.