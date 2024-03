Francesco Arca, “Basta che torni”: purtroppo il colpo è stato fatale | Se n’é andato troppo giovane

Un dolore difficile da spiegare, una morte ingiusta, il colpo è partito e non c’è stato nulla da fare. Il dramma di Francesco Arca.

Francesco Arca, uno degli attori più amati in Italia, ha vissuto un dramma inenarrabile che ha sconvolto tutti i suoi fan. Il dolore è troppo da sopportare.

L’attore tornerà di nuovo come ospite a Verissimo oggi per raccontare ancora una volta a Silvia Toffanin della sua vita professionale, ma soprattutto per approfondire la sua vita privata.

I fan dell’attore vorrebbero approfondire questo dolore legato a una morte ingiusta, un evento così incredibile da non poter sembrare vero, ma che purtroppo è accaduto veramente.

Un colpo fatale e improvviso ha distrutto per sempre i sogni di una persona troppo giovane, e adesso non rimangono che le lacrime. L’attore non sarà più lo stesso.

Francesco Arca

Molti lo conoscono per i suoi ruoli nelle fiction Rai e Mediaset, ma in realtà Arca ha cominciato la sua carriera nel 2004 partecipando al programma Volere o volare, per poi approdare a Uomini e Donne nel 2005, nei panni di un tronista. A seguire, tra il 2008 e il 2015, ha preso parte a produzioni come Le tre rose di Eva, Che Dio ci aiuti e Rex, per poi finire sul grande schermo con Scusa ma ti voglio sposare.

La sua bravura ha conquistato anche le produzioni estere, tanto che Arca ha avuto una parte anche nel film Spectre. Negli ultimi anni lo abbiamo visto in Gli idoli delle donne e Resta con me. Ma ultimamente l’attore è tornato sulla bocca di tutti per via di un dolore indescrivibile che lo ha colpito, un brutto incidente che gli ha cambiato per sempre la vita.

Il terribile incidente

Dietro il sorriso di Francesco Arca c’è un dolore indicibile che l’attore si porta dietro ancora oggi. Quando l’uomo aveva 15 anni ha perso una delle persone più importanti della sua vita, suo padre, e in un modo assolutamente ingiusto: il padre dell’attore stava partecipando a una battuta di caccia quando è stato ferito per un colpo tirato per sbaglio. Purtroppo i soccorsi sono stati vani e l’uomo è venuto a mancare, lasciando Arca nella disperazione più totale.

In Basta che torni, il romanzo autobiografico uscito proprio il giorno della festa del papà, l’attore apre il suo cuore al padre dedicandogli tutti i pensieri che ha sempre tenuti nascosti, ma anche i ricordi dei momenti passati insieme, così come del viaggio che ha fatto fino in Sardegna per riportare le ceneri del padre a casa. Arca ha lasciato da parte il rancore e ora rimane solo malinconia, emozione che impresso nelle pagine del suo prezioso romanzo. Ora il suo impegno è dedicato completamente ai figli, per regalargli ciò quell’amore che lui ha perso all’improvviso.