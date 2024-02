John Travolta, torna in Italia dopo il dramma della perdita del figlio: “Mi manchi” | A Sanremo svela che…

All’Ariston come super ospite arriva John Travolta, in Italia dopo un lungo periodo difficile, la perdita del figlio è un dolore straziante.

Se pensiamo agli attori di Hollywood con origini italiane, non possiamo fare a meno di citare John Travolta. Un uomo di origini palermitane, per la precisione, che ha fatto della sua vita un’opera teatrale di genere musicale. Fin dall’adolescenza, infatti, John Joseph Travolta si è dedicato al ballo e alla recitazione nei musical girando per tutti gli Stati Uniti d’America.

Dal teatro è poi passato al grande schermo, con film che l’hanno reso famoso a livello globale. Un attore che difficilmente si può dimenticare e che ci ha regalato delle performance davvero incredibili ed iconiche per la storia cinematografica. Travolta è capace di impersonare diversi ruoli: dal liceale Danny Zuko in Grease al sicario Vincent Vega in Pulp Fiction.

Purtroppo, però, l’attore italo-americano non ha avuto una vita costellata soltanto da grandi successi e fama internazionale. John Travolta si è visto costretto ad affrontare diversi dolori e perdite che hanno segnato profondamente la sua esistenza. Nel dettaglio, Travolta ha perso uno dei suoi tre figli avuti con la sua adorata moglie, anche lei deceduta.

John ha sposato Kelly Preston nel 1991 e ha condiviso gioie e dolori con la sua dolce metà. La coppia ha avuto tre figli: Jett (1992), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010). Purtroppo, però, i genitori hanno dovuto affrontare la disgrazia più terribile e dolorosa di tutte: il primogenito ha perso la vita all’età di 16 anni.

La morte di Jett Travolta

Jett Travolta è morto il 2 gennaio 2009 mentre era in vacanza con l’intera famiglia alle Bahamas. Purtroppo, il ragazzo soffriva di attacchi epilettici, era autistico e da bambino soffriva anche della sindrome di Kawasaki. Sia John che Kelly non hanno mai parlato apertamente dello stato di salute del loro primogenito, ma nel 2012 la Preston ha raccontato come sono andate le cose.

Dopo che Kelly Preston ha rivelato le condizioni di salute del figlio, la versione ufficiale della dipartita di Jett Travolta afferma che il sedicenne è morto dopo aver sbattuto la testa sul bordo della vasca da bagno a seguito di una forte crisi epilettica. Un dolore immenso che ancora assilla il cuore di John Travolta, un uomo che ha perso non solo un figlio ma anche l’amata moglie.

In Italia dopo due lutti devastanti

Nel 2020, John Travolta si ritrova costretto ad affrontare nuovamente il dolore della perdita di una persona cara perché sua moglie Kelly Preston è venuta a mancare dopo aver lottato contro il cancro al seno. Travolta amava, e lo fa ancora, sua moglie e soltanto la morte poteva dividere una coppia così tanto affiatata ed innamorata. Dopo diversi anni e due perdite terribili, Travolta ritorna nella sua terra d’origine, ovvero l’Italia, e lo farà in grande stile.

Infatti, l’attore hollywoodiano sarà ospite al Festival di Sanremo durante la seconda serata, vale a dire mercoledì 7 febbraio. È stato Amadeus stesso a rivelare questa notizia, aggiungendo che calcherà il palco anche un altro attore di Hollywood: Russel Crowe. Insomma, speriamo che John Travolta ci regali qualche passo di danza al teatro dell’Ariston.