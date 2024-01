Sanremo 2024, oltre a Russell Crowe, Amadeus si è fatto scappare un altro nome | Scoppia l’euforia

Ormai Sanremo 2024 si avvicina e iniziamo a scoprire alcuni dettagli, come gli ospiti speciali: oltre a Russell Crowe ci sarà anche…

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi pop più importanti del nostro Paese e sono milioni gli italiani che lo attendono con trepidazione. La musica è sempre stata un’arte molto amata dalla nostra società, e Sanremo ne rappresenta la tradizione ed anche il futuro. Da quando Amadeus è al timone del Festival, questo sta vivendo una nuova giovinezza da vari punti di vista.

Anzitutto, le proposte in gara selezionate da Amadeus sono molto variegate e vanno da alcune figure iconiche della musica italiana a giovani artisti emergenti. Questo rinnovamento artistico ha portato Sanremo ad essere riscoperto dagli spettatori più giovani, aumentando il bacino di pubblico e l’interesse attorno al Festival.

Insomma, possiamo affermare che la direzione artistica di Amadeus abbia giovato enormemente all’evento. Un altro modo con cui Amadeus riesce a rendere Sanremo ancor più piacevole e speciale è il coinvolgimento di artisti e personalità del mondo dello spettacolo durante le serate.

Siamo già a conoscenza dell’illustre nome che calcherà il palco dell’Ariston quest’anno: Russell Crowe, iconico attore principalmente noto per il ruolo di protagonista ne Il gladiatore di Ridley Scott. Ma a poche settimane dall’inizio di Sanremo, ecco spuntare fuori una notizia bomba che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. Parteciperanno anche loro.

Spuntano fuori i nomi

Già da settimane giravano voci riguardo la partecipazione di Russell Crowe all’evento. L’attore neozelandese sarà presente nella terza serata; per lui è già la seconda volta a Sanremo, dopo aver partecipato anche nel 2001 sotto la conduzione di Raffaella Carrà. Nel 2024 Crowe apparirà in almeno due pellicole: Land of Bad di William Eubank, e Kraven – Il cacciatore di J. C. Chandor.

Le indiscrezioni riguardo Crowe a Sanremo sono state confermate da Fiorello durante Viva Rai 2, mentre Amadeus si è lasciato andare circa la partecipazione di tre leggendari cantanti italiani al Festival, tutti nel ruolo di ospite. Gli spettatori sono allibiti: nessuno avrebbe pensato di rivederli sul palco dell’Ariston dopo così tanto tempo.

Gli ospiti “specialissimi”

Amadeus ha dichiarato che il Festival di Sanremo 2024 vedrà la partecipazione di tre iconici cantanti italiani come ospiti durante le varie serate. Il primo è Eros Ramazzotti, cantautore che vanta una vittoria nella categoria “Nuove Proposte” e una nel Festival vero e proprio, rispettivamente nel 1984 e 1986. La sua partecipazione omaggerà i 40 anni da Terra promessa.

Il secondo ospite sarà Giorgia, che partecipò per la prima volta a Sanremo nel 1994 con E poi nella categoria “Nuove Proposte”, canzone di cui festeggerà il trentesimo anniversario. Infine, Gigliola Cinquetti sarà all’Ariston per festeggiare i 60 anni dalla sua vittoria con Non ho l’età, canzone leggendaria che valse all’Italia anche il primo Eurovision Song Contest.