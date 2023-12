Sanremo 2024, un altro big squalificato: gravissima infrazione in queste ore | Il sogno è finito

Sono stati annunciati da poco i nomi dei big di Sanremo 2024 e per uno di questi la situazione è nera. Ecco di chi parliamo

Ci siamo: la settimana più importante per la musica e per l’intrattenimento italiano sta per ritornare. Sanremo 2024 è alle porte e tutti fremono dalla voglia di conoscere le canzoni in gara. Proprio domenica 3 dicembre, il direttore artistico Amadeus ha finalmente rivelato i nomi dei big del Festival che quest’anno saranno addirittura 27 con l’aggiunta dei 3 vincitori di Sanremo Giovani.

Insomma, Amadeus ha chiarito tutto da subito: a febbraio, per Sanremo, saremo tutti svegli almeno fino alle 2 di notte. L’uomo ha anche assicurato però uno spettacolo senza precendenti considerando che questa con molta probabilità è l‘ultima edizione condotta dall’uomo. Da Annalisa, Emma e Alessandra Amoroso, per la prima volta sul palco dell’Ariston, tanti sono i nomi degli artisti in gara: tutti accomunicati da una gran voglia di esibirsi e chissà anche di vincere.

Insieme alla gioia che accompagna gli annunci sanremesi, c’è sempre un po’ di sana polemica. Questa volta nel mirino delle critiche c’è finita una rapper molto conosciuta tra i più giovani che a quanto pare rischia grosso la sua partecipazione alla kermesse.

Si tratta della milanese Rose Villain la quale ha condiviso sui social la sua gioia per essere entrata tra i 27 big, diventando virale anche sul web. Tuttavia, una brutta notizia potrebbe rovinarle questo momento incredibile: la rapper milanese potrebbe non salire su quel prestigioso palco e tutto a causa di una violazione del regolamento per precisa. Ma vediamo meglio cosa sta accadendo.

Il regolamento di Sanremo

C’è una regola fondamentale che riguarda tutti i cantanti di Sanremo ed è quella di non prendere parte a nessun programma televisivo su altra rete oltre la Rai dopo l’annuncio della partecipazione al Festival. Ecco perché Mahmood non è più potuto andare da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, ora sul canale nove. Questo significa che per molte settimane diversi artisti saranno “costretti” a prendere parte solo ad alcuni programmi per promuovere i loro lavori a discapito di altre trasmissioni che generalmente sono sempre sul pezzo sotto questo aspetto.

Rose Villain proprio il giorno dell’annuncio di Amadeus è andata da Maria De Filippi ad Amici per presentare il suo nuovo singolo “Io, me e altri guai”. A questo punto la domanda di tutto il pubblico della televisione e del web è una sola: ci saranno conseguenze per la giovane artista? Verrà esclusa dalla kermesse o in qualche modo sanzionata? La risposta, però, è arrivata quasi subito.

Rose Villain parteciperà al Festival

A rassicurare i fan di Rose Villain, ci ha pensato il suo entourage che ha smentito categoricamente queste supposizioni. La Villain prenderà parte a Sanremo senza alcune ripercussioni in quanto benché sia andata da Amici il giorno dell’annuncio, la puntata a casa di Maria De Filippi era stata registrata diverso tempo prima rispetto a questo famigerato 3 dicembre.

Quindi c’è da stare tranquilli: Rose Villain è ancora in gara e canterà sul palco dell’Ariston. Non tutti, però, sono convinti di questa verifica: sul web sono certi che la partecipazione di Rose subirà delle sanzioni anche se non sanno di quale natura. Tutto falso, comunque, la rapper canterà e chissà magari riuscirà anche a trionfare.