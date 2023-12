Emma Marrone, beccata proprio con lui: scatta il bacio | È famosissimo ma impensabile

Sembra che Emma Marrone abbia ritrovato l’amore, beccata in pieno con il famosissimo con cui si bacia. Ecco di chi si tratta.

Emma Marrone, l’iconica cantante italiana, ha recentemente conquistato il cuore del pubblico con il suo ultimo album “Sounvenir” consolidando il suo successo ultradecennale. Queste soddisfazioni arrivano a seguito di un bruttismo periodo personale dovuto alla morte di suo padre, suo consigliere, manager e grande figura di riferimento.

Dopo il dolore, è arrivato il duro lavoro: ma forse per Emma è giunta l’ora di concedersi anche un po’ di affetto magari intrapendendo una nuova relazione. Oltre alla sua carriera musicale, l’attenzione del pubblico è stata spesso catturata dalla sua vita sentimentale, giudicata abbastanza tumultuosa.

Dopo la fine della sua relazione storica con Stefano De Martino, Emma ha attraversato diverse fasi amorose, ma sembra che nessuna abbia raggiunto l’importanza di quel legame passato. La cantante, da allora, ha manifestato una maggiore riservatezza sulla sua vita privata, cercando di concentrarsi principalmente sulla sua passione per la musica.

Tuttavia, l’occhio indiscreto dei fotografi continua a seguirla, nonostante i suoi sforzi per mantenere una certa discrezione. Recentemente, è stata immortalata mentre scambiava un bacio appassionato con un misterioso ragazzo, generando un acceso interesse da parte dei media e dei fan.

Le immagini del bacio diventano virali

Le immagini di questo bacio inaspettato stanno facendo il giro del web, alimentando le speculazioni sulla sua vita amorosa. Molti si chiedono se questo possa essere il nuovo amore della Marrone o se si tratti solo di un flirt passeggero. La curiosità del pubblico è alimentata dalla notorietà dell’uomo protagonista della scena d’amore con Emma, che conta anche un bel numero di seguica su Instagram.

Insomma, dopo De Martino, Marco Bocci e perfino il flirt con il calciatore Fabio Borriello ecco che arriva finalmente una nuova passione per la Marrone, prontamente immortalata dall’occhio attento dei fotografi. Che ci sia il desiderio da parte della cantante salentina di vivere un amore alla luce del sole? Probabilmente sì. Forse non c’è più spazio per la sofferenza nel cuore di Emma ma solo per serenità e tanta concentrazione sulla sua musica. C’è, però, una verità dietro queste immagini virali sul web: vi sconvolgerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prima Volta Di (@prima_volta_di)

Chi è l’uomo misterioso?

Dietro questo gesto sembra ci sia qualcosa di molto più innocente di quanto si possa immaginare. Il video del bacio tra Emma e quest’uomo misterioso racconta quindi una storia diversa: la Marrone sta infatti cantando ad un concerto ai Magazzini Generali di Milano. Proprio mentre cammina tra i fan decide di fermarsi di fronte ad un ragazzo con cui si scambia questo famigerato bacio a stampo.

Si tratta di Paolo Ranieri, un piemontese proveniente da Acqui Terme, noto influencer, fashion e travel blogger e figurante televisivo. La sua presenza costante nelle trasmissioni televisive più importanti e il suo seguito di 132 mila persone su Instagram lo rendono una figura conosciuta. Questo tocco tra labbra totalmente inaspettato potrebbe essere semplicemente un gesto spontaneo tra amici ma ha comunque alimentato la sorpresa e la gioia del pubblico. Alla fine, dietro l’apparenza sensazionalistica, si scopre spesso che si tratta di momenti creati ad hoc e sicuramente innocui tra due persone, forse amiche, come nel caso del bacio virale durante la performance di Emma a Milano.