Amadeus, “Sono raccomandati…”: scoppia il caso denuncia | Possibile squalificazione

Amadeus nell’occhio del ciclone dopo la conferma dei big in gara a Sanremo 2024, si parla di raccomandazioni.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del festival della musica italiana più atteso dell’anno, ma già si parla di scandali, tra possibili raccomandazioni e squalifiche che ribalterebbero il gioco.

Domenica 3 dicembre durante il Tg1 delle 13 Amadeus ha annunciato i big in gara: è stato un momento importante perché i cantanti scelti sono stati informati della loro partecipazione a Sanremo, ma la partecipazione di qualcuno potrebbe già essere a rischio.

Sul web ci sono tantissimi video che testimoniano la reazione dei big scelti: da Alfa che piange in macchina, fino a Emma che urla di felicità. Sul palco dell’Ariston si esibiranno 30 artisti – 3 dei quali provenienti da Sanremo giovani – quindi sarà una competizione lunga e molto combattuta.

Tra questi vediamo grandi nomi come Emma, Alessandra Amoroso, I Negramaro e Fiorella Mannoia. Ma anche new entry nel mondo sanremese come Gazzelle, Il Tre e Geolier.

Il web grida al complotto

Il 3 dicembre è stato un momento di gioia per i cantanti scelti dal direttore artistico e di grande dispiacere per chi è stato scartato: in particolare, il pubblico è rimasto sotto shock nel sapere che Arisa e Michele Bravi non parteciperanno. Entrambi hanno una solida fanbase e rappresentano due delle voci più belle del nostro paese.

Per Arisa, poi, si tratta di un ennesimo colpo basso: già durante la scorsa edizione di Amici aveva affermato di essere molto dispiaciuta perché Amadeus non la sceglie mai per Sanremo. La cantante si era interrogata sui suoi sbagli: forse presenta la canzone sbagliata, o forse non riesce a dare il meglio di sé. Il pubblico, tuttavia, ha un’idea ben precisa di cosa sta accadendo. Poco prima dell’annuncio, poi, Arisa aveva pubblicato su Instagram una storia con le dita incrociate: purtroppo, anche questa volta, le cose non sono andate come sperava.

Sanremo e la possibile squalifica

Come Michele Bravi, anche Arisa ha un talento innato per il canto: la loro eccellenza vocale è innegabile e basta ascoltare una loro esibizione per rendersi conto che sono dei veri e propri talenti, ecco perché molti non si spiegano la loro esclusione e gridano al complotto. In tanti sul web pensano che non siano stati scelti per un altro motivo che non ha a che fare con la gara di canto. Molti utenti sostengono che ci siano cantanti raccomandati che avrebbero tolto il posto ad altri più meritevoli. Ovviamente si tratta solo di illazioni, ma voi cosa ne pensate? Ritenete giusto che Arisa e Michele Bravi siano stati scartati?

Secondo l’opinione pubblica, c’è qualcosa che non sappiamo. E se le voci di un complotto si rincorrono, negli ultimi giorni si sta iniziando a parlare anche di una possibile squalifica, che lascerebbe un posto libero in gara. Si sa, il regolamento di Sanremo è sempre stato ferreo e non accetta errori: basta pensare a quando Fedez aveva pubblicato per errore un pezzo della sua canzone. Se in passato la produzione ha chiuso un occhio, quest’anno non è essere disposta ad accettare errori ed è per questo che la partecipazione di un cantante molto amato potrebbe essere a rischio.